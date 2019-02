Odalhya Fernández: no estoy presa, ni detenida en Miami

La expresentadora de televisión Odalhya Fernández desmintió este miércoles los rumores sobre su presunta detención y posterior deportación de Estados Unidos y además lamentó la crisis que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril.

"Quiero decirles que aquí estoy, no estoy detenida, no es cierto", dijo la también cantante en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

La tarde este miércoles, usuarios de la red social de Twitter, publicaron que Fernandez se encontraba “detenida en una prisión de inmigrantes en Miami, Estados Unidos”, luego que las autoridades de ese país detectaran su “irregular estatus migratorio” y que sería deportada a Nicaragua.

Más bien, ella contó estar "contenta" porque está trabajando en nuevos proyectos, "pronto se van a dar cuenta de los proyectos en los que voy a estar trabajando, tienen que ver con lo que a mí me gusta hacer”, contó.

Odalhya asegura que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos e instó a no creer todo que se publica en redes sociales, señaló que hay cuentas en las que sí se va a encontrar la verdad.

“El poder de las redes sociales es increíble. En las redes sociales van a encontrar la verdad en las cuentas de los periodistas que están hablando con la verdad y que están junto con el pueblo de Nicaragua”, dijo.

Manifiesto Urbano estrena video de “Ya no me llamés” junto a Odalhya Fernández

A raíz de los comentarios de su supuesta detención, la ex presentadora de televisión realizó una transmisión en vivo en el cual empezó saludando a sus seguidores y recordando que desde el año pasado no se conectaba con ellos mediante esa vía.

Durante la transmisión, Odalhya también se refirió a la labor de los medios de comunicación en Nicaragua y sobre su renuncia en Canal 2.

"Una de las cosas más importantes para mí en un medio de comunicación es hablar con la verdad, no desinformar, y esa fue una de las razones por las que yo decidí poner mi renuncia en abril de Televicentro Canal 2, con todo el dolor de mi corazón. Nunca les hablé de esto cuando me fui, por diferentes razones que las van a saber más adelante. Pero decidí renunciar porque un medio de comunicación está para ser objetivo y para no mentirle a la población", manifestó.

“Me duele lo que está pasando”

Además, hizo referencia a su posición personas sobre la crisis sociopolítica que inició en abril pasado en Nicaragua, dijo que “me duele mucho en el corazón”. “Ya casi a 10 meses de esa crisis tan terrible que le ha cambiado la vida a muchos nicaragüenses”, señaló.

"No perdamos la esperanza. Nicaragua ha sido un pueblo que se ha caracterizado por trabajar unidos y luchar en fuerza para conseguir la libertad que tanto anhelamos. Así que fuerza Nicaragua. Vamos a estar bien y va a llegar la democracia pronto a nuestro país”, dijo la presentadora.

Tras finalizar el video, Odalhya Fernández escribió en sus redes sociales, “no estoy presa, ni detenida en Miami”.