Inauguran exposición “Trazos de vida y esperanza”

Los “Trazos de Vida y Esperanza” del maestro del abstracto nicaragüense Ramiro Lacayo Deshón se exponen a partir de anoche, en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián/Banpro, donde se dieron cita los amantes del arte contemporáneo para la inauguración de la muestra integrada por aproximadamente 29 obras.

El acto estuvo presidido por el ingeniero Juan Carlos Argüello, gerente general de Banpro, Juanita Bermúdez, directora del Centro de Arte FOG/Banpro, y el pintor Lacayo Deshón.

Bermúdez, en nombre del colectivo del centro de arte, dijo estar complacida por la organización de la muestra, compuesta “por obras llenas de color, de fuerza; también reconozco el tesón de Ramiro, que todo este tiempo no ha parado de pintar. Me siento muy dichosa porque prácticamente he acompañado a Ramiro durante todo este trabajo”.

“En nombre de Banpro Grupo Promerica les doy la más cordial bienvenida a todos los amantes del arte y de la buena cultura. La Fundación Ortiz Gurdián inicia hoy (miércoles) su ciclo de exposiciones artísticas 2019 en Managua con esta exhibición de 29 piezas de nuestro afamado artista y escritor Ramiro Lacayo Deshón, titulada ‘Trazos de Vida y Esperanza’”, señaló el ingeniero Argüello.

Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar que “este centro de arte abrió sus puertas en diciembre de 2013 con una exposición de este acreditado pintor titulada ‘Conversaciones con el expresionismo abstracto’, a través de la cual Lacayo Deshón nos acercó a los maestros de este movimiento pictórico nacido en los años 40 del siglo XX”.

El ingeniero Argüello invitó a ver el mensaje implícito en la obra de Lacayo Deshón mediante la cual satisface su espíritu inquieto y transmite su potencial creativo, en la abundancia de trazos y texturas con un mensaje de fe y esperanza que además de ser una dádiva para los sentidos, invita a ver la realidad.

Entre aplausos fue recibido el pintor, quien se mostró agradecido con quienes le acompañaron en el acto inaugural.

“Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque sé que es una fecha difícil, un momento difícil para asistir a exposiciones, con todas las rotondas tomadas y todo eso de la inseguridad, pero debemos seguir mostrando que estamos vivos, que estamos produciendo y que las cosas siguen funcionando, porque tenemos el espíritu de hacerlas funcionar, seguir creando es parte de la lucha. Yo sé que la hora es bastante difícil, que el ánimo es bastante difícil también, pero espero que algunas de las pinturas les den esa vida que quise transmitir y la esperanza de que muy pronto tendremos otra con mayor tranquilidad.

Los cuadros expuestos, Lacayo Deshón los define como una continuación de su línea de trabajo en el abstracto en la que hay variantes, con nuevos planteamientos y formas, en correspondencia al hecho de que el arte siempre es evolutivo, pues el arte que se estanca es arte que se muere.

“De abril para atrás todo es pasado y de abril para acá todo es presente. Hay algunas obras después de abril y de cierta forma hay una influencia del contexto en algunas, pero más que una obra política, yo lo que estoy haciendo es tratando de reafirmar la libertad de creación que todavía tenemos, la de pensamiento y la de sentir, las que nos dejan ver que todavía estamos vivos”, acotó Lacayo Deshón al referir que hay un punto que separa a los cuadros pintados antes y después del estallido social de abril del 2018.

En particular, llaman la atención cuadros cuyos títulos reflejan cómo al pintor no le son ajenos los acontecimientos que se han dado a su alrededor, entre ellos “Diálogo de todos”, “Fragmentos de humanidad” y “Noches de abril”, este último un óleo sobre tela en el que predomina la oscuridad nocturna interrumpida por el blanco que se sobrepone quizás como símbolo de la luz y la esperanza, aunque no podemos escapar al tinte rojo en el lienzo.

“Trazos de Vida y Esperanza” permanecerá abierta en el Centro de Arte FOG/Banpro en el Edificio Málaga, Managua, hasta abril y luego será trasladada a la Casa Derbyshire en León, que también pertenece a la FOG.