Miss Canadá en misión altruista

La corona de Miss Canadá 2018 desde el 18 de agosto de ese año pertenece a Marta Stepien, una joven que pone empeño en todo lo que hace y logró entrar en el top 10 de Miss Universo.

Stepien está en territorio nicaragüense por dos motivos. El primero es evaluar a las candidatas a Miss Mundo Nicaragua 2019 y escoger a la representante del país en la edición 69 del certamen que se realizará en Tailandia. Y el segundo es celebrar junto a los niños de Aldeas S.O.S el Día del Amor y la Amistad y entregar un donativo a nombre de todas las candidatas del certamen en su edición Canadá.

“Trabajar con las aldeas infantiles es algo que lo llevo muy cerca, porque mi abuela vivió en uno de esos lugares y me enseñó que ese tipo de organizaciones provee el hogar a los niños que no tienen o que son despreciados o que por algún motivo fueron apartados de sus seres queridos”, comentó. Así pues, para Stepien, las Aldeas proveen una familia, lo cual es una bendición, ya que “el ser aceptado es importante para el resto de tu vida. Mi abuela me enseñó eso”, reafirma.

Para Stepien, quien representó a su país en Miss Internacional 2017, en Japón, y en Miss Universo 2018, donde entró al cotizado Top 10, portar la corona y participar en este tipo de eventos le ha permitido crecer en una manera en que no creyó que lo fuese a hacer. “He aprendido a hablar en público, he aprendido sobre mí misma y sobre el mundo a mi alrededor. Crecí en confianza, en fuerza y mucha fe”, aseveró.

Jurado y Miss

La final del certamen de belleza televisado será mañana en el Hotel Holiday Inn, y Stepien es una de las invitadas. Señaló que desafortunadamente no se había podido comunicar con las aspirantes a la corona en esta sexta edición, por el asunto del idioma, porque no habla español, aunque aseguró que lo haría antes del evento, por medio de un traductor.

Sobre Stepien, el director tanto de Miss Mundo Nicaragua como de Miss Mundo Canadá, Denis Dávila, contó que ha evolucionado mucho a lo largo del certamen. “En el mundo de una reina se evoluciona a pasos gigantescos”, detalló, sobre la modelo de 25 años que a pesar de su profesión sobre las pasarelas asegura que era tímida. “Se ha apropiado de sus miedos y ha resaltado en todos los aspectos”, dijo Dávila.

Más allá de la corona

Stepien confesó que una de sus más grandes pasiones ha sido siempre la ingeniería, ya que su mamá era ingeniera y resulta una gran influencia en su vida.

“Yo pienso que la ingeniería puede cambiar al mundo, relativamente, sobre todo la ingeniería que a mí me gusta es la biomédica, que es lo que más me interesa, porque creo que tiene la capacidad de cambiar vidas, tiene el potencial de cambiar la vida de las personas en todo aspecto”. Pero sus pasiones no se quedan ahí, ya que también es fan de la vida fitness y es algo que creció en ella durante su preparación para Miss Universo.

En sus planes a futuro cuenta, además de regresar a la universidad y terminar con sus estudios, involucrarse de alguna manera en la vida fitness. Luego, cuando deje la corona de Miss Canadá, en septiembre, asegura que seguirá siendo ella misma y se encargará de cumplir cada una de sus metas.