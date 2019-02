Ellas también quieren la corona

Johana Maradiaga estudia Zootecnia y María Gabriela Saballos Ingeniería en computación, una es de Chontales y la otra de León, pero entraron a Miss Mundo Nicaragua con un mismo propósito: ayudar.

Maradiaga cuenta que su participación en el certamen de belleza fue, en primera instancia, porque era de su interés que la plataforma le sirviese para sus proyectos sociales. Saballos, por su parte, colabora con Fundación Sielo, la cual ayuda a niños discapacitados o con lesiones cerebrales.

Las chicas están nerviosas, ya que a menos de un día se sabrá quién de ellas será la siguiente Miss Mundo Nicaragua 2019.

“He luchado para estar acá, me he preparado tanto física como mentalmente y he hecho todo lo necesario para dejar en alto el nombre de mi departamento”, expresa Maradiaga, “desde el certamen en Chontales me han apoyado mucho y quiero demostrar que me he esforzado, que soy una mujer aguerrida y luchadora”. “Mi meta principal no es proyectar mi belleza sino mostrar mi forma de ser”.

“Miss Mundo es una plataforma que sirve para alzar nuestra voz en pro de quien lo necesita, ser agentes de cambio en la sociedad”, detalló Saballos, “por eso es que promuevo a Fundación Sielo desde mi posición como candidata a Miss Mundo, porque es una fundación que aparte de ayudar a los niños también capacita a las familia y es la única a nivel centroamericana que utiliza terapias neuronales que estimulen el desarrollo psicomotor y metabolismo del niño. “Miss Mundo me abre las puertas a apoyar a estas personas”, añadió.

Amigas

“Además de traer incontables experiencias, Miss Mundo me dejó la más placentera, que es conocer a mi actual amiga, María Gabriela”, dijo Maradiaga.

Las dos han aprendido a quererse y ni por un solo momento se han visto como rivales. De hecho, una de sus metas, después de la selección de la ganadora, es que se muestren mutuamente los departamentos de la otra, y así mismo conocer más su país.

Por ahora, al lado de las otras trece concursantes, se mueren de nervios y hacen sus especulaciones sobre lo que pasará en el Holiday Inn este próximo 16 de febrero. Para quiénes quieren saber en qué acaba la travesía que las hemos visto vivir a través de la televisión, la cita es ahí a las 6:00 p.m. y las entradas en recepción tendrán un costo de solo $20.