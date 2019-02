La cinta de ciencia-ficción "Alita: Battle Angel" y la comedia "Isn't It Romantic" encabezan las novedades de la cartelera estadounidense en este fin de semana largo por el festivo del lunes 18 de febrero, fecha en que se celebra el Día de los Presidentes.

Con el sello latino del director Robert Rodríguez y la actriz Rosa Salazar llegará a los cines "Alita: Battle Angel", una cinta basada en el manga "Gunnm" de Yukito Kishiro y que aprovecha la tecnología digital usada por James Cameron en "Avatar" (2009).

Salazar interpreta a una cíborg que despierta en un depósito de chatarra sin ningún recuerdo ni de su identidad ni del mundo en el que vive, por lo que debe emprender un viaje para descubrir su pasado y enfrentarse a los retos que se le presentan.

Aprovechando que San Valentín se celebra esta semana, Rebel Wilson estrena "Isn't It Romantic", una comedia que parodia los clichés del cine romántico.

Con la dirección de Todd Strauss-Schulson y un reparto en el que también aparecen Liam Hemsworth, Priyanka Chopra y Adam Devine, esta película se centra en una joven cínica y descreída sobre el amor que, tras un golpe en la cabeza, se despierta en un mundo convertido en la comedia romántica ideal.

También se estrena esta semana "Happy Death Day 2U", secuela de la cinta "Happy Death Day" (2017) de la productora Blumhouse que vuelve a combinar los géneros del terror y la comedia.

De nuevo con la dirección de Christopher Landon y el protagonismo de Jessica Rothe, esta película se centra una vez más en una joven atrapada en un bucle temporal que le hace recrear constantemente el día de su asesinato.

En los estrenos limitados sobresalen "Fighting With my Family" y "Birds of Passage".

Con Dwayne Johnson como productor y actor de reparto en su primera incursión en el cine "indie", "Fighting With my Family" narra la cómica historia de una familia proletaria del Reino Unido que está completamente enamorada de la lucha libre y que organiza combates con escasos medios en bares y recintos de poca monta.

Por su parte, los realizadores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego presentan "Birds of Passage", un drama que relata los inicios del narcotráfico en Colombia y las consecuencias que tuvo el surgimiento del crimen organizado en las comunidades indígenas.