Shantall Lacayo en las pasarelas de Nueva York

Tras varios meses alejada de la vida pública, regresa a las pasarelas la diseñadora Shantall Lacayo con su nueva colección “Génesis”, una propuesta para otoño-Invierno 2019. La fashionista formó parte de los creativos latinoamericanos que presentaron colección en la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA) de la Semana de la Moda de Nueva York.

En el evento también participaron diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Manuel Tiscareno, Aria García, Daniel Vercchelli, Ana Lauren Pamintuan, Carlos Sierra, Pagandry by Sandro Pagliari y Bianna Candelario.

Inspiración

Lacayo asegura que siguiendo los pasos de grandes maestros que marcaron la historia, como el pintor español Pablo Picasso, el arquitecto Le Corbusier, el pintor Italiano Giacomo Balla y tomando como referencia sus obras pictóricas, creó nuevos estampados, accesorios en acrílico y cuero, que reflejan la esencia que esconde cada uno de los estilos de los artistas antes mencionados, pero con el sello y bajo la reinterpretación que la caracterizan como diseñadora.

Además explica que son composiciones con audaces combinaciones de colores, entre ellos amarillo pálido, azul cobalto, rojo ladrillo y verde musgo; además de la representación de elementos de la naturaleza a través de figuras geométricas, que es lo que da vida a los diferentes tipos de telas y prendas que componen esta colección que se define como un invierno tropical, haciendo alusión a sus raíces latinoamericanas.

La diseñadora dijo estar feliz de haber tenido la experiencia de presentar en la Semana de la Moda de Nueva York, y contó que aceptar la invitación no fue fácil, “ya que al inicio no estaba segura de querer enfrentar todo el estrés que representa hacer una colección a la mitad de un embarazo…pero decidí aceptar el reto, primero porque diseñar es mi pasión y segundo porque ¡quién dice que no a la Semana de la Moda en NY!”.

Añadió que Nueva York es una de las capitales más importantes de la moda en el mundo y presentar en la Semana de la Moda marca un precedente, es decir, un antes y un después. Además del acceso a una red de networking enorme que permite generar negociaciones, oportunidades y nuevas alianzas.

Nuevos horizontes

Shantall Lacayo, quien fuera codirectora de Nicaragua Diseña, contó que está trabajando en la nueva página web enfocada 100% a la venta en línea, empezando con envíos a todo Estados Unidos y luego a diferentes destinos del mundo.

“Actualmente vendemos en tiendas en Panamá y Guatemala; seguimos con planes de abarcar nuevos mercados, con nuevos puntos de ventas, pero apuntamos todos nuestros esfuerzos a la venta directa a través del e-commerce”, señaló.

Actualmente vendemos en Estados Unidos a través de Instagram, y eso nos ha permitido descubrir lo amplio que es nuestro mercado en Estados Unidos. Nuestra mayor demanda viene de: s, Los Ángeles, NY, Miami... en Latinoamérica nos escriben mucho de México, Costa Rica, Venezuela.

¿Y Nicaragua?

Lacayo reside actualmente en Estados Unidos, donde ha mencionado sus planes de establecerse y expandir su marca. Dejó Nicaragua en el último trimestre de 2018, sin embargo, afirma que su taller en el país continúa operando.

“Parte del ADN de la marca precisamente son nuestras raíces culturales, tanto nicaragüenses como latinoamericanas. Actualmente seguimos produciendo en Nicaragua y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en que nadie pierda su puesto de trabajo... en un futuro ante una demanda mayor, tengo planes de ampliar el taller de producción en Nicaragua y a su vez tercerizar en otros países, pero nunca dejar la central en Nicaragua”, finalizó.