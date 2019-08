En la música para 2008

El año que está por comenzar marcará el retorno, con nuevos discos, de grandes estrellas internacionales, como Pixies, que no entregaba nada nuevo desde 1991, y Luis Miguel, quien estrenará disco inédito, luego de cinco años, en febrero próximo, difunde el Reforma.



Michael Jackson presentará de junio a julio el álbum que le produce Will.I.Am (The Black Eyed Peas), y su hermana Janet dejó de trabajar con Terry Lewis y Jimmy Jam para unirse profesionalmente por completo con su novio, Jermaine Dupri.



Madonna trabaja con Justin Timberlake, Timbaland y Stuart Price para su nuevo material del estudio, mientras que Gwen Stefani volvió con su grupo cabecera, No Doubt, para hacer el compacto con el que se despedirán oficialmente.



Por su parte, Alanis Morissette alista Flavors of Entanglement, realizado por el ex integrante de Frou Frou, Guy Sigsworth.





Para finales del año próximo

U2 prepara una sorpresa para finales de año, con varios de sus amigos dentro del medio artístico, y Courtney Love elabora Nobody’s Daughter, al mando del líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, así como de Linda Perry (ex líder de la banda 4 Non Blondes, y ahora exitosa productora).



Mariah Carey dará a conocer su nuevo álbum en febrero, el cual hizo junto a Jermaine Dupri, tras el éxito que le dio The Emancipation of Mimi; Lenny Kravitz iniciará el año con la presentación de Time for a Love Revolution; Bryan Adams está ultimando detalles para 11; y Nicole Scherzinger, de The Pussycat Dolls, está por lanzar Her Name is Nicole.



B-52’s ya terminó de grabar Funplex, su primer álbum con temas nuevos desde 1992; Alice in Chains regresa después de 13 años de no hacer nada, esta vez con William DuVall, como sustituto del desaparecido Layne Staley. Aerosmith y Morrisey contrataron para sus respectivas producciones Chris Cornell.