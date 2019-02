Modelos que desfilan vestidas "de amor propio" en Nicaragua

Érase una vez una chica que no se sentía segura de sí misma y quería compartir con otras personas ese sentimiento. Entonces la chica, llamada María Cano, se encargó de contactar a gente en la misma situación.

Ahora, cinco meses después, trabaja con un colectivo llamado “Máscaras fuera”, que promueve el respeto hacia la figura femenina y la lucha contra cada una de nuestras inseguridades, esto a través de la fotografía.

Pero eso no es todo. Este viernes 22 de febrero a las 3:00 p.m., en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN), Cano espera llevar ese mensaje a los jóvenes con un desfile de modas, música, poesía y otras sorpresas.

Bajo el nombre de “Desfilando vestidas de amor propio”, el evento tiene como primer punto una charla con la periodista, comunicadora de modas y bloguera Denise Barquero, titulada: Hablemos de seguridad y autoestima.

Además de esto, contará con la participación del artista y músico nicaragüense Marcel González y de los jóvenes poetas Joaquín Alvarado y Dilly Lacayo.

En cuanto a la ropa que se presentará, está a cargo de Erick Bendaña y Nieves Álvarez. De lo demás, eso es una sorpresa, para la cual se pagan C$100 en la entrada el día del evento.

Las modelos que "no" son modelos

En la misma línea de una lucha por aprender a amarnos con todos y nuestros defectos, Cano cuenta que para el desfile y las fotografías que tienen en su página de Instagram, decidieron no contactar a personas con trayectoria o que se hayan especializado de alguna manera en el modelaje, sino a las chicas que estuvieron metidas en el proyecto desde sus principios.

Se trata de esas chicas que pueden verse en la calle que sonríen, pero que están luchando una batalla personal. Eso convierte a Máscaras Fuera en un punto de reconocimiento en una sociedad carente de amor propio.

Julissa Fernández, una de las modelos plus size, y quien se presentará este 22 de febrero en el CCNN relata que se enteró del proyecto a través del post que una amiga compartió y que decidió aplicar puesto que había sido un año “totalmente transformador” para ella y necesitaba ser la voz de jóvenes que como ella habían sufrido de acoso por su apariencia física.

Además, expresa, de que el mensaje de Máscaras Fuera la hizo sentir identificada. Hasta ahora, esta nueva experiencia le ha dejado buenas relaciones de amistad con chavalas a las que describe como súper positivas y que la han ayudado y aconsejado sin ningún tipo de prejuicio de por medio.

“Me siento súper orgullosa y feliz de formar parte de algo tan bonito, la pasarela me tiene nerviosa y emocionada. Nunca en la vida me imaginé capaz de hacer las cosas que he hecho en este corto lapso de tiempo y eso en gran parte se lo debo a Máscaras Fuera”, contó con emoción Fernández.

La cita que tenemos con Máscaras Fuera y Fernández, con Cano y con los cientos de jóvenes que se sienten acomplejados e inseguros, sean hombre o mujeres, es este viernes.

Este colectivo tiene planeadas actividades en el marco del Día internacional de la Mujer y otros proyectos que podremos seguir a través de sus redes sociales.