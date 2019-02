Famosos unirán sus voces por Venezuela

Un total de 32 artistas internacionales confirmaron su participación en el concierto “Venezuela Aid Live” que se realizará hoy en Cúcuta, Colombia. La actividad está prevista iniciar a las 10:00 a.m. hora de Nicaragua. El evento tiene como objetivo recoger 100 millones de dólares para ayuda humanitaria para el pueblo venezolano.

Según información publicada en el diario El Tiempo de Colombia a través de su sitio web, el espacio en el cual se efectuará el concierto tiene capacidad para albergar a medio millón de personas. Además aproximadamente 1,500 policías resguardarán la seguridad del público, asimismo, se contará con 14 ambulancias y cuatro camiones de bomberos.

Entre los artistas que participarán en el evento sobresalen José Luis Rodríguez “El Puma”, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Luis Fonsi, Carlos Vives, Maná, Juanes, Lele Pons, Paulina Rubio, entre otros.

Muchos venezolanos en la frontera con Colombia aguardan expectantes el evento organizado por el magnate británico Richard Branson, a favor del paso de cargamentos de alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos a solicitud del opositor Juan Guaidó, quien este jueves viajó a la zona.

El oficialismo, a su vez, celebrará otro concierto de tres días en Ureña: viernes, sábado y domingo, a unos 300 metros de distancia del recital opositor.

Los actos se harán en cada extremo de un puente fronterizo bloqueado por militares.

Expectativas

Miles de venezolanos y colombianos cruzan habitualmente de lado a lado. Muchos usan el carné fronterizo que permite pasar los cruces sin necesidad de pasaporte.

Uno de ellos es Reinaldo Torres, venezolano de 43 años, quien vende agua en el puente Simón Bolívar, que une a Cúcuta con San Antonio.

“Así no me vaya a beneficiar yo, la ayuda es necesaria. Hay niños que no tienen leche, no tienen nada, niños sin medicinas”, dice a Torres, quien espera ver en el concierto de Cúcuta al venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, que gozó de una gran popularidad en las décadas de 1970 y 1980.

“Sus canciones traen muchos recuerdos, eran alegres y los venezolanos necesitamos alegrías”, comenta.

De igual manera, Jessica Rolón, de 22 años, pasa la frontera para encontrar alimentos y productos escasos en San Cristóbal.

Dice que Venezuela atraviesa una situación “súper tensa” por el forcejeo entre Maduro y Guaidó por la ayuda humanitaria, y aplaude el concierto en Cúcuta para apoyar a “gente que está muriendo, que no tiene medicinas, que no tiene comida”.

La joven tiene “muchísimas ganas” de estar en el concierto por la asistencia humanitaria y le gustaría ver al colombiano Juanes, pues “él habla mucho de la paz”.

Como Jessica, Dariana Paola, de 18 años, se traslada a Cúcuta para comprar productos. “En Venezuela la cosa está difícil”, relata la muchacha, que desea estudiar Diseño Gráfico.

Su género favorito es el reguetón, así que no le hace ascos a “Despacito”, el gran éxito del puertorriqueño Luis Fonsi, otro de una treintena de artistas que asistirá al concierto en el lado colombiano.