Bruno Mars y Ed Sheeran relegados al horario adulto en provincia indonesia

La provincia indonesia de Java Occidental publicó hoy una lista de 17 canciones extranjeras de artistas como Bruno Mars o Ed Sheeran que solo podrán ser radiadas o televisadas en horario nocturno debido a su contenido sexual.

"(Las canciones) en soporte de audio, video o cualquier otro formato solo podrán ser reproducidas en Java Occidental por emisoras en horario adulto, desde las 22.00 hasta las 03.00", indicó la sección provincial de la Comisión de Retransmisión Indonesia (KPID) en una circular difundida hoy lunes.

El documento aduce que las canciones, entre las que figuran éxitos internacionales como "Mr Brightside" de The Killers o "Love Me Harder" de Ariana Grande, contienen letras o títulos con referencias sexuales o perversiones, o muestran escenas o letras que convierten a la mujer como un objeto.

Otras canciones seleccionadas son "That Is What I like" de Bruno Mars; "Shape of You" de Ed Sheeran o "Makes Me Wonder" de Maroon 5 en una lista que la comisión elaboró a partir de sugerencias del público.

En Febrero, centenares de músicos organizaron una campaña que obtuvo más de 300.000 firmas contra una propuesta de ley nacional para prohibir contenidos musicales con "influencias occidentales negativas", blasfemia o pornografía, y que finalmente fue rechazada por el Parlamento.

Los contenidos audiovisuales y fotográficos en internet, televisión y los cines a menudo son censurados en el país asiático, que se encuentra en campaña electoral ante las elecciones presidenciales de abril, si muestran desnudos parciales, comportamientos homosexuales o interacciones eróticas.

El 88 por ciento de los más de 260 millones de habitantes de Indonesia practica el islam, en su mayoría de forma moderada, aunque en los últimos años activistas por los Derechos Humanos han denunciado un aumento de la influencia de organizaciones conservadoras en la sociedad y la política.