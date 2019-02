Selma Blair tiene afectaciones en el habla

La enfermedad neurológica conocida como esclerosis múltiple ha hecho estragos en la salud de la actriz estadounidense, Selma Blair, quien reveló que la enfermedad le ha afectado el habla, ya que tiene disfonía espasmódica. Además utiliza un bastón para mantener el equilibrio.

La protagonista de cintas como “Hellboy”, “Crueles Intenciones” y “Legalmente Rubia” brindó una entrevista recientemente en el programa “Good Morning America”, de la cadena ABC, sobre cómo es vivir dicha afectación.

Además dijo que su médico espera que los síntomas puedan mejorar con el tiempo. También señaló que está hablando de la enfermedad para dar esperanza a otras personas.

“Digamos que nos volveremos a reunir el año que viene y veremos si estoy mejor. Si no lo estoy y todavía puedo tener una conversación, eso es suficiente. Me asusta un poco hablar, incluso mi neurólogo dijo: ‘no, esto traerá mucha conciencia porque nadie tiene la energía para hablar cuando empeoran los síntomas’. Pero lo hago porque me gustan las cámaras”, dijo entre risas la actriz.

Parte de la entrevista se encuentra en el canal de YouTube del programa televisivo y es la primera que brinda a los medios de comunicación desde octubre del año pasado, cuando dio a conocer su diagnóstico a través de Instagram. Además, a través de esta red social Blair ha dado a conocer a sus seguidores cómo enfrenta los síntomas de la afectación.

Actualmente la actriz está trabajando en la serie de ciencia ficción Anothe Life de Netflix. Además con bastón en mano hizo su entrada triunfal a la fiesta Vanity Fair, luego de los Premios Óscar 2019 con un espectacular vestido de Ralph & Russo.

La enfermedad

Por otro lado, Mayo Clinic a través de su página web señala que la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y del sistema nervioso central que puede provocar discapacidad.

“Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede hacer que los nervios mismos se deterioren o se dañen permanentemente”, dice la institución de salud.

De igual manera, señala que algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo.