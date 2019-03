Adriana: “Una corona no hace a una reina”

Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018 ya no podrá portar sobre su cabeza la corona de uno de los concursos de belleza más importante del país. Ella aseguró a través de su cuenta en Instagram que ya no tiene la joya, símbolo de su reinado. No obstante, Paniagua no especificó si la organización Miss Nicaragua pidió la devolución de la alhaja en medio de la polémica en la cual muchos se preguntan si habrá concurso este año.

“Bye bye corona, gracias a cada uno por el inmenso apoyo y por creer en mí. Con nostalgia porque ya no tengo la corona, pero ‘una corona no hace a la reina’. ¡Haberla portado ha sido uno de mis mayores retos y mejor regalo! Seguiré trabajando para siempre dar lo mejor y seguir siendo un ejemplo de perseverancia y optimismo. Los quiero”, dijo Paniagua a través de Instagram.

Además publicó un video donde se aprecia la corona color plateado con pedrería azul, y poco a poco la imagen se va diluyendo. En las primeras 14 horas tuvo más de 14,000 reproducciones.

Cientos de seguidores de Paniagua reaccionaron a la publicación con comentarios positivos acerca de su representación en Miss Universo y su apoyo al pueblo nicaragüense durante la crisis sociopolítica que vive el país, desde abril del año pasado.

“Gracias a ti mi reina por ser el ejemplo más digno de los nicas en el universo, gracias porque nos sentimos más que representados en el extranjero, gracias por usar tu voz en los momentos más difíciles de Nicaragua, gracias por ser la mujer que no deja de luchar por una patria libre, demócrata y justa”, dijo uno de los seguidores de Miss Nicaragua 2018.

Otra persona le dedicó otro emotivo mensaje: “Siempre serás la mejor Miss Nicaragua, tu reinado fue difícil debido a la situación del país, pero aun así nos representaste de la mejor manera y nos hiciste sentir muy orgullosos a todos”.

Adriana Paniagua fue denominada como la reina Azul y Blanco, al ser una de las figuras más sobresalientes durante las marchas. Además se pronunció constantemente sobre la crisis del país. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a los manifestantes.

Sin pronunciamiento

En reiteradas ocasiones El Nuevo Diario ha consultado a Karen Celebertti, directora de la organización Miss Nicaragua para saber si este año habrá certamen. No obstante, ella se ha limitado a decir: “En el momento oportuno veremos, gracias por el interés”.

Para elegir a Miss Nicaragua 2018, los casting para seleccionar a las candidatas se realizaron desde diciembre de 2017. Incluso fue hasta el último de ellos, realizado el 17 de diciembre, que acudió Adriana Paniagua. Luego, el 27 de enero de 2018 se realizó la presentación oficialde las 13 candidatas que ese año compitieron por el título.

Por otro lado, en la redes también circula que Brianny Chamorro, primera finalista de Miss Nicaragua 2016, sería designada para representar al país en Miss Universo 2019. Sin embargo, Celebertti tampoco confirmó ni negó el asunto.

De igual manera, intentamos comunicarnos con Chamorro a través de las redes sociales, pero no contestó ninguno de nuestros mensajes.