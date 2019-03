Hollywood espera la llegada de "Captain Marvel" como maná del cielo

"Captain Marvel", una de las películas más esperadas del año, llega la próxima semana a la cartelera estadounidense y la industria espera su llegada como maná del cielo debido a los pobres resultados de recaudación durante los dos primeros meses de 2019.

La taquilla estadounidense acumuló unos 1.400 millones de dólares hasta el 25 de febrero, un 27,7 por ciento menos que en el mismo periodo durante 2018, y el mayor estreno hasta ahora llegó de manos de la cinta de animación "How to Train Your Dragon: The Hidden World", con 55,5 millones.

La situación a buen seguro cambiará con el debut de "Captain Marvel", la primera película de Marvel protagonizada por una mujer (Brie Larson), que podría amasar en torno a los 120 millones de dólares en su llegada a las salas.

Esa marca superaría la registrada por "Wonder Woman" (2017), el enorme éxito del estudio rival Warner Bros., que comenzó su andadura con 103 millones.

La película se centra en la figura de la piloto de las Fuerzas Aéreas Carol Danvers, una mujer que se encontrará en plena batalla entre dos razas alienígenas y que obtendrá una serie de poderes que la convertirán en uno de los personajes más poderosos -tal vez, el que más- del Universo Marvel.

Jonathan Schwartz, uno de los arquitectos del Universo Marvel y productor ejecutivo de la película, dijo que el objetivo de los creadores fue que la protagonista fuera un personaje "realmente inspirador".

"Y no en el sentido de que fuera perfecta, sino en el sentido de que tiene defectos", comentó Schwarz en una visita al rodaje de la obra, al que acudió un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

"La película arranca con 'Captain Marvel' en el espacio exterior y ya tiene sus superpoderes", explicó el productor.

"Llega un momento donde la envían en una misión a un planeta alienígena para hacer frente a los Skrulls -una raza alienígena-, pero es capturada y acaba en la Tierra, chocando contra el tejado de una tienda Blockbuster... ¡Porque son los 90!", agregó entre risas.

"Y ahí comienza su relación con un joven Nick Fury (Samuel L. Jackson), aún sin parche en el ojo. Juntos deben enfrentarse a los Skrulls en la Tierra y, al mismo tiempo, conocer el pasado de Carol", sostuvo Schwarz.

Se trata de la cinta número 21 del Universo Cinematográfico de Marvel, dirigida por Anna Boden (primera mujer también a los mandos de una obra de la saga) y Ryan Fleck, con una historia que se desarrolla en la década de 1990 y que sirve como precuela de todas las cintas anteriores de Marvel.

"Todas los títulos de Marvel se originan prestando atención al personaje principal", señaló el productor. "Y las películas de Anna y Ryan ('Half Nelson', Mississippi Grind') examinan a fondo a sus personajes. Sacan lo mejor de los actores. Ahora, además, han puesto su sello a la acción y tienen un instinto maravilloso", añadió.

El filme cuenta en su reparto con Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan y Annette Bening, entre otros.

El personaje de "Captain Marvel" fue introducido en la saga de "The Avengers" al final de "Infinity War", cuando Nick Fury reclama la presencia de la superheroína después de que el malvado Thanos aniquile a la mitad de la población de la Tierra.

A Schwarz se le preguntó si en "Captain Marvel" se explicará dónde ha permanecido la superheroína durante todo este tiempo de sufrimiento para los Vengadores. Y su respuesta fue: "Creo que sí".

"Entenderemos a lo largo de estas películas por qué Fury toma esas decisiones. Es un tipo misterioso y siempre tiene sus propias razones pero espero que podamos clarificar algo de eso para el público", señaló.

El capítulo final de esa franquicia, "Avengers: Endgame", llegará el 26 de abril.