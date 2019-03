Johnny Depp denuncia a Amber Heard y le exige 50 millones de dólares

Johnny Depp denunció por difamación a su segunda exmujer, la también actriz Amber Heard, y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informó este viernes el portal The Blast.

La demanda tiene como origen un artículo publicado por Heard el pasado diciembre en el periódico The Washington Post, un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida.

Lea: Hollywood espera la llegada de "Captain Marvel" como maná del cielo

"Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. Pero me mantuve callada (...) y no me veía como una víctima", escribió.

"Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso", añadió.

Aunque no mencionó explícitamente a su exmarido en el artículo, Heard parecía hacerse eco así de las acusaciones de violencia de género que reveló contra Depp en 2016.

También: Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva cinta de James Bond

"Heard no es una víctima de abuso doméstico: ella es una perpetradora", aseguró hoy, como respuesta, la demanda del intérprete.

"Depp nunca abusó de Heard (...). Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016 (...) y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Heardy fomentar su carrera", agrega la denuncia.

Heard reaccionó hoy a la demanda por medio de su abogado Eric M. George.

"Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Heard", afirmó el letrado.

De interés: Will Smith no estará en la secuela de "Suicide Squad"

"No será silenciada. Las acciones de Depp prueban que es incapaz de aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo", añadió el abogado antes de asegurar que le derrotarán en los tribunales.

Depp y Heard se casaron en febrero de 2015 e hicieron oficial su divorcio en enero de 2017.

El pacto extrajudicial requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que la intérprete donó a la caridad.

Depp, de 55 años, y Heard, de 32, se conocieron durante el rodaje de "The Rum Diary" (2011) y se comprometieron en 2014.

Lea además: Guillermo del Toro aparecerá en un capítulo de Los Simpsons

Fue el segundo divorcio para Depp, que anteriormente estuvo casado con la maquilladora Lori Anne Allison.

El actor también mantuvo relaciones sentimentales con Vanessa Paradis, con quien tiene dos hijos, Kate Moss y Winona Ryder.