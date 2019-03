Kylie Jenner es la millonaria más joven del mundo, según la revista Forbes

Kylie Jenner, propietaria de la compañía de maquillaje Kylie Cosmetics y conocida por ser la hermana más pequeña de la televisiva familia Kardashian, se ha convertido a los 21 años de edad en la persona millonaria más joven del mundo, según publica este martes la revista Forbes.

Con una fortuna de 1.000 millones de dólares, Jenner debuta este año en el ránking de las personas más ricas (puesto número 2.057), pero el pasado verano se coló en el tercer lugar de la lista Forbes de los famosos mejor pagados.

Además es considerada la millonaria "hecha a sí misma" más joven de ha historia, puesto que ha alcanzado un patrimonio de diez cifras a una edad más temprana que quien ostentaba ese récord, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que tenía 23 años cuando lo logró.

La joven saltó a la fama cuando era adolescente en el programa de telerrealidad "Keeping Up With The Kardashians" y comenzó su carrera emprendedora en 2015 vendiendo pintalabios a 29 dólares.

Tres años después, Kylie Cosmetics, de que es propietaria única, ya registraba una facturación de 360 millones, un 9 % más que en 2017.

Aunque Jenner procede de una familia pudiente, la revista destaca que en sus comienzos destinó los 250.000 dólares que había ganado trabajando como modelo para pagar a una empresa que produjera sus primeros 15.000 "lip kits", o juegos de pintalabios.

Asimismo, la publicación señala que la magnate de los cosméticos ha sabido aprovechar los 177 millones de seguidores que tiene en las redes sociales para crear su fortuna, y que Kylie Cosmetics, cuyo valor se estima en 900 millones de dólares, se caracteriza por sus "bajísimos gastos generales y ventas masivas".

Forbes dedica un reportaje a esta celebridad reconvertida en empresaria, en el que relata cómo el pasado noviembre logró facturar unos 55 millones de dólares en tan solo seis semanas tras alcanzar un acuerdo de distribución en Estados Unidos con la minorista de belleza Ulta.

Sobre ese hito, Jenner asegura que se "pasó por algunas tiendas" e hizo sus "tareas habituales de redes sociales", como tomar selfis con sus seguidores y publicar anuncios: "Hice lo que habitualmente hago, y simplemente funcionó".

Sobre su éxito empresarial, al que han contribuido siete empleados a tiempo completo y cinco a tiempo parcial, añade: "No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien.Es una buena palmadita en la espalda".

La fabricación y el empaquetado de sus productos está externalizado a través de la empresa Seed Beauty, una empresa privada de California; las ventas las gestiona la plataforma "online" Shopify, y lleva las riendas de las finanzas y las relaciones públicas su madre, Kris Jenner. Kris Jenner le cobra la misma tarifa del 10 % que pide "a todos sus hijos", señala Forbes, en referencia a las célebres hermanas de Kylie: Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, y la modelo Kendall Jenner.

La joven millonaria, que realiza las acciones de márketing a través de Snapchat, Instagram, Facebook o Twitter, resalta: "Es el poder de las redes sociales. Ya tenía un fuerte seguimiento antes de que fuera capaz de empezar nada".