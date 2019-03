Danny DeVito sufre caída en presentación de "Dumbo" en Ciudad de México

El veterano actor estadounidense Danny DeVito, de 74 años, sufrió este martes una caída durante la conferencia de la presentación de la película "Dumbo" en Ciudad de México.

Tras ser presentado, DeVito se encaminó hacia el escenario donde debía subir cuatro escalones y en el último no levantó demasiado su pie derecho, tropezó y cayó con el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierdo.

"Estoy bien, estoy bien, no tomen foto de esto", dijo el actor, quien tras levantarse con la ayuda de tres personas tomó su caída con sentido del humor y se mostró sonriente durante la rueda de prensa.

DeVito visitó la capital mexicana para promover el largometraje y contar su experiencia al personificar a Max Medici, el director del circo donde tiene lugar la mayor parte de la trama. Dijo que Medici es quien trata mantener juntos a todos los integrantes del circo, como una especie de familia, que él dirige.

El actor se consideró "un fanático" de "Dumbo" y contó que la película animada le "conmovió cuando era niño", por lo que era una de sus favoritas de Disney. Dirigida por el talentoso Tim Burton, la película es una versión "live action" del clásico de dibujos animados de 1941, en que un elefante llamado "Dumbo" puede volar.

El "live action" se compone de personas u objetos reales además de un gran porcentaje de animación. Además de DeVito, la película es protagonizada por los actores estelares Michael Keaton, Eva Green y Colin Farrell.

Fue producida por la firma Disney y llegará a las pantallas el 28 de marzo. DeVito, de ascendencia italiana, nació en Neptune (Nueva Jersey, EE.UU.) en 1944, y ha sido actor en más de 50 películas, entre ellas "One flew over the cuckoo's nest" (Alguien voló sobre el nido del cuco) (1975), "Terms of endearment " (La fuerza del cariño") (1983), "The war of the Roses" ("La guerra de los Roses") (1989), "Man on the Moon" (1999) y "L.A. Confidential" (1977).

Destacó también su labor de productor en cintas como "Erin Brockovich" (2000), que fue candidata al Óscar de mejor película, "Pulp Fiction" (1994) y "Gattaca" (1997), entre otras. Empezó a ser conocido por el papel de Louie de Palma en la serie de televisión estadounidense "Taxi", que se emitió entre 1978 y 1983, con el que ganó el Globo de Oro de mejor intérprete de reparto en 1980.