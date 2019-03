Este fin de semana se anunció a través de las redes sociales el compromiso de la cantante y actriz Jennifer López con el exbeisbolista Alex Rodríguez. Él le regaló un impresionante anillo a la artista con un valor estimado por los especialistas de un millón de dólares. No obstante, a pocas horas de conocerse la noticia, el también expelotero de Grandes Ligas, José Canseco, utilizó su cuenta de Twitter para acusar a Rodríguez de infiel.

Según el portal People en Español, el domingo por la noche Canseco estaba viendo el programa World of Dance (NBC) y sintió pena por Jennifer, por lo que tuiteó: “Viendo a JLo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez. Lo que ella no sabe es que él la está engañando con mi exesposa Jessica. Pobre mujer, no tiene idea de quién es él realmente”.

Luego escribió: “Yo estaba con [mi exesposa] hace unos meses atrás cuando [Alex] la llamó por teléfono”.

Posteriormente, el deportista desafió a Rodríguez a un combate de boxeo o un combate de artes marciales mixtas (MMA).

Además, Canseco publicó su número de teléfono para que López se comunique con él. “JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodríguez, llámame al 702-374-3735”, escribió.

Finalmente dijo que estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar que lo que está diciendo es “100% veraz”.

El noviazgo

La estrella Jennifer López y el beisbolista retirado Alex Rodríguez, una de las parejas más glamurosas de los últimos años, tienen dos años de estar juntos.

López, actualmente productora ejecutiva y jueza de la competencia de danza de NBC “World of Dance”, hará este año una gira por América del Norte.

Ha estado casada tres veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, y el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos hace once años. También tuvo una relación con el actor Ben Affleck.

Rodríguez se retiró de la Liga Mayor de Beisbol en 2016 tras una larga carrera, fundamentalmente con los New York Yankees. Ganó el título de la Serie Mundial con los Yankees y fue un All-Star 14 veces.

Sus logros se vieron opacados por su admisión de que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Fue suspendido por toda la temporada 2014. Actualmente se desempeña como analista de beisbol. Estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien tuvo dos hijas.