“La mujer en la religión” se presenta hoy en el INCH

“La mujer en la religión” es el título de la obra que presentará esta tarde, a partir de las 5, el jurista Julio Paniagua López, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), en una velada que contará con los comentarios de la escritora y teóloga Michele Najlis.

El prólogo de la obra fue escrito por Julio Valle-Castillo, quien señala que “la importancia de este libro radica en el contexto de tránsito del siglo XX a las primeras décadas del siglo XXI, que se produce como discurso reflexivo en uno de los países centroamericanos.

Encontramos que, según Valle-Castillo, el libro es realmente un ensayo histórico, cuyo trasfondo es la laicización de buena parte del mundo, no importa la idea de Dios, no importa Dios, no importan las religiones, tanto como ignorancia de la historia, en este caso de las tres iglesias monoteístas.

Asimismo, señala que emplea una estilística entre lo formal y humorística al referirse a los personajes citados en la relación; sin olvidar las circunstancias en que la mujer profundiza su ya larga lucha por sus derechos negados por los imperios como por los distintos credos. Pugna de géneros, pugna de pensamientos.

Se advierte en el libro un planteamiento de la masa humana no sexual como humanista: la equidad entre la mujer y el hombre, porque biológicamente y en capacidades son similares, como se ha demostrado y también refleja libertad de manifestaciones, de expresiones, de opciones sexuales, de pensamientos, de religiones y de política y la plena libertad de actuación en los núcleos sociales y continentes a los que pertenecen”.

Sobre el autor

Julio Paniagua López, originario de Masaya, y formado académicamente en la Universidad de Madrid, incursionó en la literatura en el año 2005, cuando publicó el poemario Un amor a flor de adiós, y 5 años después, en 2012, irrumpió en la narrativa con Reflexiones, cuentos y peonas. En 2015, publica “Opiniones, cuentos y poemas”, obra lúcida, bien digerida por las dudas de un hombre que no se confiesa religioso, pero que trata de ver más allá de los saberes y dogmas del simple credo cristiano y en 2017 salió a la luz “Cuentos nicaragüeños y otros poemas”.

Sobre sus narraciones se ha escrito que tienen como sello distintivo el realismo, aunque la ironía también juega un rol preponderante en sus hilos argumentales.