Netflix cancela la serie "One Day at a Time"después de tres temporadas

La plataforma Netflix anunció este jueves la cancelación de la serie "One Day at a Time", protagonizada por Rita Moreno y Justina Machado, después de tres temporadas.

"Ha sido un gran honor trabajar con el legendario (productor) Norman Lear en la serie", dijo en un comunicado el director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos, quien mostró su gratitud a todo el equipo "por crear una serie con tanto humor, corazón y humanidad".

"Esta ha sido una decisión muy difícil y estamos agradecidos a todos los fans que han mostrado su apoyo a la serie, a nuestros socios en Sony y a todos los críticos que la bendijeron. Aunque es decepcionante que más gente no descubriera la serie, creo que 'One Day at a Time' resistirá el paso del tiempo", agregó Sarandos.

Según sostiene la revista Variety, los productores de Sony Pictures Television pretenden continuar adelante con la serie bajo el paraguas de otra plataforma. Rita Moreno, Isabella Gómez y Justina Machado interpretan en la serie respectivamente a la abuela, la madre y la hija de una familia de origen cubano, con tramas donde se tocan asuntos como el miedo a la deportación, la depresión, el racismo o la homosexualidad.

"No sé cómo empezar a expresar mi gratitud a todos. Realmente ha sido un honor contar nuestras historias. Sí, era una familia latina pero con un trasfondo universal sobre la familia y el amor. Una familia estadounidense", escribió Machado en su perfil oficial de Twitter al conocer la noticia.

La plataforma Netflix, en un movimiento poco habitual, publicó en Twitter un mensaje con el que se dirigió directamente a los espectadores de la serie.

"Para aquellos que sienten que se han visto reflejados o representados por primera vez gracias a la serie, no os toméis esto como una indicación de que vuestra historia no es importante", indicó la empresa. "La efusión de amor por esta serie es un claro recordatorio de que debemos continuar encontrando maneras de contar estas historias", apuntó.