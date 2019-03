La familia Fernández continúa su legado en el mundo de la música de mariachi con el estreno este viernes del primer trabajo de Alex, nieto del conocido cantante Vicente Fernández, quien descubrió la voz de este joven artista y le propuso ayudarle a grabar un disco.

Alex presentó su disco a la prensa con una actuación en la que cantó algunos de los temas de su primer trabajo acompañado de más de diez músicos de mariachi y mostrando unas características vocales similares a las de su padre Alejandro.

Hace aproximadamente dos años Alex acudió al estudio del rancho de Guadalajara de su abuelo para que le ayudara a grabar una canción dedicada a su abuela y su madre, y fue entonces cuando Vicente se sorprendió del talento que desconocía de su nieto.

Entonces le propuso ayudarle a confeccionar un disco en que escogió "el 90 % de los temas", explicó Alex en rueda de prensa.

Con este trabajo, "Sigue la dinastía", el joven mexicano continúa la tradición familiar de música de mariachi, la cual considera su "género favorito desde siempre".

Este estilo musical tradicional y tan exitoso en México durante el siglo pasado ha ido perdiendo público, pero artistas como Alex Fernández están intentando mantenerlo a flote.

"Sí quiero revivir el mariachi pero no es una estrategia para seguir con la dinastía. Todo el mundo menos mi abuelo me decía que era mala idea dedicarme a este género, pero es la música que me gusta y me gusta ser auténtico", aclaró.

Además, considera que su forma de cantar es natural, a pesar de que su abuelo y su padre "son magníficos maestros" y de que existe una tradición familiar, también por parte de su familia materna, de cantar rancheras.

Alex Fernández se dedicaba al mundo de la administración de empresas trabajando para su padre hasta ahora, pero ha descubierto su pasión por esta profesión que "ama" a pesar de ser consciente de la presión mediática a la que puede estar sometido.

"Era lo que más le preocupaba a mi padre pero ya me han preparado, ya sé lo que puede pasar", detalló.

Para su padre y para su abuelo no tiene más que buenas palabras, ya que siempre le han apoyado y enseñado todo lo que saben del mundo de la música mexicana.

"Mi abuelo es muy estricto como maestro, pero como abuelo es muy diferente, muy cómico y chistoso", dijo sobre Vicente Fernández.

Con su padre, además de la pasión por la música, comparte el gusto por el fútbol, el boliche y el rancho de su abuelo, donde "todos los caballos se manejan solos".

Ahora que el joven se está adentrando en este mundo ha comenzado a entender "cuánto consume esta profesión" y por qué a veces su padre no tenía todo el tiempo que le gustaría para estar con sus hijos.

El talento del más joven de los Fernández se dio a conocer hace unos meses a través de un vídeo en que interpreta una canción al piano.

Camila Fernández, hermana de Alex, también ha seguido los pasos de su padre, y hasta el momento ha publicado dos sencillos.

Después de los millones de discos vendidos tanto por su abuelo como por su padre, le toca al más joven de la dinastía conseguir dejar huella, lo que ya está consiguiendo con más de seis millones de visitas en su primer sencillo "Te amaré".