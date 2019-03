"Capitana Marvel" continúa encabezando la taquilla norteamericana

La primera súper heroína del universo Marvel permanece a la cabeza de las taquillas norteamericanas por segundo fin de semana consecutivo, delante de dos nuevos estrenos, según cifras provisorias de la sociedad especializada Exhibitor Relations.

"Capitana Marvel", realizado por Anna Boden y Ryan Fleck, está protagonizado por Brie Larson, oscarizada en 2016 por su rol en "Room", que en esta ocasión encarna a Carol Danvers, alias Capitana Marvel, una pilota de élite que tras un accidente de avión con una nave extraterrestre desarrolla superpoderes.

Entre el viernes y el domingo el filme recaudó 69,3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, sumando 266,2 millones de dólares de ingresos en dos semanas.

Según Paul Dergarabedian, experto de la empresa especializada Comscore, en el mundo lleva acumulados 760,2 millones de dólares.

En segunda posición se ubicó la película de animación de los estudios Paramount "Wonder Park", con 16 millones de dólares en su primer fin de semana en salas.

El filme cuenta la historia de un parque de atracciones imaginado por la pequeña June y que un día cobra vida. Matthew Broderick, Jennifer Garner y Mila Kunis prestaron sus voces a los personajes.

El tercer lugar fue ocupado por "Five feet apart", dirigido por Justin Baldoni, que narra la relación amorosa entre dos adolescentes, Stella (Haley Lu Richardson) y Will (Cole Sprouse), ambos afectados por mucoviscidosis. Logró 13,1 millones de dólares en su estreno.

La tercera entrega de la saga "Cómo entrenar a tu dragón" cayó a la cuarta plaza, con 9,3 millones de dólares.

Esta animación del estudio DreamWorks que por tercera y última vez reúne al joven vikingo Harold con su dragón Krokmu, recaudó en cuatro semanas 135,6 millones de dólares en América del Norte y 466,5 millones a nivel mundial, según Dergarabedian.

El quinto lugar fue ocupado por "A Madea Family Funeral", noveno y último episodio de la saga de los "Madea", que cuenta la historia de la sexagenaria Mabel "Madea" Simmons, muy popular en América del Norte pero no tan conocida en el resto del mundo.

La película recaudó 8 millones de dólares este fin de semana y 59 millones desde su estreno.

El resto de la lista de las 10 películas más taquilleras del fin de semana es el siguiente:

6 - "No Manches Frida 2" (3,9 millones).

7 - "Captive State" (3,2 millones).

8 - "La Gran Aventura Lego 2" (2,1 millones).

9 - "Alita: Battle Angel" (1,9 millones).

10- "Green Book" (1,3 millones).