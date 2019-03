¿Por qué Netflix vuelve a quedarse fuera del Festival de Cannes?

La plataforma digital Netflix no presentará ninguna película en el Festival de Cannes por segundo año consecutivo, informó este lunes el medio especializado Variety.

Aunque se rumoreaba que "The Irishman", la nueva cinta de Martin Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino como estrellas, podría estrenarse en Cannes, finalmente esta película de Netflix no se verá en el certamen francés en mayo ya que para entonces no habrá culminado su posproducción.

Variety apuntó que otras posibilidades de Netflix para estar en Cannes eran la película "The Laundromat", de Steven Soderbergh y con Meryl Streep en su reparto, y la cinta "The King", con Timothée Chalamet como figura de su elenco, pero ninguno de estos dos filmes estará al final en la programación del festival.

Responsables de Cannes y Netflix se han reunido en varias ocasiones en los últimos meses para resolver sus diferencias.

Tras la polémica de 2017 acerca de la presencia en la competición por la Palma de Oro de "Okja" y "The Meyerowitz Stories", dos filmes de Netflix distribuidos directamente en la televisión, el certamen francés decidió incluir en 2018 la obligación de que las películas que quisieran participar se debían estrenar en salas de cine en Francia sin un lanzamiento simultáneo en la red.

Ante este requisito, que va en contra de la estrategia empresarial de Netflix, la plataforma optó por no acudir a Cannes el año pasado.

"Queremos que nuestras películas estén en igualdad de condiciones con cualquier otra (...). Hay un riesgo para nosotros en ir de esta manera y en tener nuestras películas y cineastas tratados de manera irrespetuosa en el festival. Ellos han marcado el tono. No creo que fuera bueno para nosotros estar ahí", aseguró el pasado abril el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos. ​

Esta situación dejó fuera de Cannes a "Roma", la película del mexicano Alfonso Cuarón para Netflix que se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos de la pasada temporada y que ganó tres Óscar (mejor director, mejor fotografía y mejor película en lengua no inglesa).

"Roma" se estrenó finalmente en la Mostra de Venecia, donde se llevó el León de Oro.