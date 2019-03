Elvis Crespo: Fusión del merengue con electrónica "ya no es un experimento"

Los artistas latinos Elvis Crespo, Deorro y destacadas figuras de la música electrónica debatieron este miércoles en Miami, en el marco del Winter Music Conference, la incursión de los ritmos latinos en el género dance y el tecno y coincidieron en que la música latina vive "uno de sus mejores momentos".

El Winter Music Conference, que arrancó el martes y es considerada la conferencia de música electrónica más importante del mundo, acoge una serie de charlas y ponencias de reconocidos artistas de la música electrónica, entre los que se encuentran David Guetta o Erick Morillo.

Lea: El cantante Justin Bieber niega seguir interesado en Selena Gómez

A lo largo de tres días, el evento analiza los retos y las oportunidades del sector y se debate sobre el futuro del dance y el tecno en todo el mundo. Invitado especial de la Winter Music Conference, el cantante de origen puertorriqueño Elvis Crespo está convencido de que la fusión de la música electrónica con los ritmos latinos como la salsa y el merengue, "ya no es un experimento" y confía en que "esto solo sea el principio de una larga vida".

"La música latina es una música universal, global y que, en estos últimos veinte años, ha podido adaptarse a las nuevas tendencias y a los nuevos sonidos para mantenerse vigente", defendió Crespo durante una entrevista con Efe hoy en Miami.

El merenguero con más de 25 años de experiencia y conquistando el género caribeño con grandes éxitos como "Suavemente", apareció en el panel junto al productor de música electrónica Deorro, con el que ha estado trabajando en los últimos tiempos en temas tropicales que combinan el tecno y el dance.

Erick Orrosquieta, conocido artísticamente como Deorro, contó que cuando tenía unos 10 años solía trabajar en las fiestas de quinceañeras y allí se dio cuenta de que "cuando sonaban canciones como 'Suavemente' todo el mundo se ponía a bailar en el medio de la pista".

De interés: "Con Calma", de Daddy Yankee y Snow, lo más escuchado en lista global Spotify

"Pude comprobar que la música latina es la que une a todo el mundo y los ritmos como el merengue o la bachata encajan perfectamente", declaró el DJ y productor estadounidense, nacido en Los Ángeles, California.

Deorro también cree que "la música latina está viviendo uno de sus mejores momentos", aunque advirtió que "es importante que se mantenga la esencia latina" en las fusiones "para asegurar el éxito".

El año pasado, aprovechando el auge de "Despacito", Daddy Yankee y Elvis Crespo se unieron al dúo de raperos estadounidenses Play-N-Skillz y a Steve Aoki, considerado uno de los mejores DJs del momento. Juntos lanzaron "Azukita", durante el Ultra Music Festival, que anualmente se celebra en Miami.

Además: Ha-Ash no pretende colaborar con artistas urbanos para el éxito

Crespo recordó que su actuación allí sorprendió al público, porque era algo "histórico y que nadie esperaba".

"Uno no se podía ni imaginar que artistas latinos, que cantan bachata, merengue o reguetón, fueran a actuar en un festival de estas características, pero eso es lo que manda ahora y la música latina está de moda", remarcó el también autor de "Come Baby Come".

La estrella del merengue remarcó que fue "Bailar" (2016), junto a Deorro, la canción que delimitó "un antes y un después" en la industria.

En su opinión, era la primera vez que se hacía tal experimento, incorporando sonidos latinos a la música EDM (electrónica).

También: Tito "El Bambino" anuncia nuevo disco

"Esa canción me abrió un mundo nuevo, que es la música electrónica, y una nueva audiencia", apostilló. Crespo adelantó que está preparando una edición especial de "Suavemente" (1998), el tema con el que se dio a conocer entre el público latino, ya que este año celebrará su 20 aniversario.

"'Suavemente' es como mi Mona Lisa: cuando yo me vaya, esa canción se va a quedar (...), esa es una auténtica bendición", apuntó.

El panel también contó con la participación del Henry Fong, el productor que está detrás "X", la canción de Nicky Jam y J Balvin que cuenta con amplias dosis de sonidos electrónicos y caribeños.

El Winter Music Conference finalizará mañana con la participación del deportista y actor Shaquille O'Neal y de los productores y DJs Afrojack y Carl Cox, entre otros conocedores de la especialidad.