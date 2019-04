Jamaica y Reino Unido, escenarios de la vigésima quinta película de James Bond

La vigésima quinta película de James Bond, posiblemente titulada "Bond 25", se filmará próximamente en Jamaica y Reino Unido, informaron este domingo fuentes oficiales.

El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, informó que viajará con la titular de Cultura, Olivia Grange, esta semana a Reino Unido para reunirse con los productores del filme, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, para concretar los acuerdos para el inicio de la filmación, que protagonizará el británico Daniel Craig.

Bartlett y Grange llegarán a los Estudios Pinewood, los cuales se han utilizado para filmar algunas películas del agente secreto creado por Ian Fleming, para definir las áreas que se utilizarán en Jamaica para rodar el filme.

Bartlett adelantó que las conversaciones con los productores van bastante avanzadas y afirmó que la oportunidad de que Jamaica sea sede de la película tendrá un impacto positivo para la industria turística del país.

No será la primera ocasión que se filme alguna película de James Bond en Jamaica, pues en el país caribeño también se han rodado "Dr. No" y "Live and Let Die".

Otros destinos caribeños que se han utilizado para rodar películas de James Bond son las Bahamas, que fue sede para filmar "Thunderball" y "Casino Royale", mientras que Cuba se usó para rodar "Golden Eye" y "Die Another Day".

La productora Barbara Broccoli confirmó en una entrevista en octubre que al margen de otros posibles cambios el agente 007 "probablemente continuará siendo un hombre".

"Bond es varón. Es un personaje masculino. Fue escrito como hombre y creo que probablemente continuará siendo un hombre", señaló entre constantes conjeturas en el Reino Unido sobre los cambios que podrían realizarse en la saga para adecuarla a los tiempos.

Broccoli sustituyó a su padre, Albert Broccoli, al frente de la productora británica Eon Productions, responsable de las películas de Bond.

La última entrega de la saga se espera que estrene el 14 de febrero de 2020, más tarde de lo previsto, debido a la salida el pasado agosto por "diferencias creativas" del director británico Danny Boyle, quien fue sustituido por el estadounidense Cary Fukunaga.