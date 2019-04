Disney lanza el primer tráiler de "El rey león"

Disney presentó este miércoles el primer tráiler de la nueva versión del clásico animado "The Lion King", que llegará a los cines el 19 de julio.

"En cien días llega el rey", publicó la compañía audiovisual en su cuenta de Twitter para acompañar un clip de casi dos minutos de duración.

En este adelanto de "The Lion King" aparecen el león protagonista Simba y su padre Mufasa, su compañera Nala, y su malvado tío Scar, entre otros.

También se muestran algunas escenas célebres de la cinta original, como la trágica estampida en el cañón, las hienas acosando a Simba o la feliz aparición de Timón y Pumbaa, a los que ya se ve en este tráiler haciendo gala de sus habilidades como cantantes.

En lugar de la animación tradicional de "The Lion King" (1994), este "remake" recurre a avanzados efectos digitales y emplea una técnica similar a la de "The Jungle Book" (2016).

Ambas cintas han contado con Jon Favreau como director.

El reparto original de voces en su versión original está liderado por Donald Glover, en el papel de Simba, a quien acompañan Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Billy Eichner, John Oliver y Beyoncé en el rol de Nala.

El filme original "The Lion King" recaudó 968 millones de dólares, se convirtió en la película más taquillera de 1994 en todo el mundo, y ganó dos Óscar: mejor canción ("Can You Feel the Love Tonight", de Elton John y Tim Rice) y mejor banda sonora para Hans Zimmer.

La nueva "The Lion King" encaja en la estrategia de Disney de reimaginar algunos de sus grandes clásicos, en muchos casos con personajes de carne y hueso y acción real dando vida a los dibujos animados originales.

La compañía estrenó hace dos semanas el "remake" de "Dumbo", la melancólica historia del elefante circense que en esta ocasión ha dirigido Tim Burton con Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton y Danny DeVito como protagonistas.

Además, Disney lanzará el 24 de mayo la reinterpretación de "Aladdin" del cineasta Guy Ritchie, que ha contado para esta película con Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott.