Idania Flores debuta en el modelaje tico

Un nuevo rostro apareció recientemente en el mundo del modelaje costarricense, se trata de Idania Flores, Miss Teen Nicaragua 2017. La exreina de belleza nicaragüense ha enamorado los reflectores con su mirada coqueta y cabello corto, que le da un estilo clásico y versátil.

The One es la agencia de modelos con sede en Costa Rica de la que forma parte Idania. “La experiencia ha sido buenísima, recibo clases de actuación, conducción de TV, modelaje, imagen y baile; además de ser una academia de talentos, en The One descubrí una familia, estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad”, comentó Flores.

Esta belleza nicaragüense, originaria de Nindirí, Masaya, manifestó que la televisión y el mundo de la danza también están entre sus planes.

Una de sus modelos favoritas es Denisse Franco, Miss México 2017, esta chica no logró entrar al top de Miss Universo, pero se está proyectando en su país como modelo para varias marcas de ropa y campañas.

Además, para prepararse para una sesión de fotos lo que siempre hace es olvidarse de sus asuntos personales y lo que pasa en su entorno. “Entro en el papel que me corresponde, la actitud es lo principal para hacer un buen trabajo en una sesión de fotos”, dijo.

Asimismo destacó que la diferencia entre una reina de belleza y una modelo, según su experiencia, es que cuando es modelo entra en el papel de un maniquí y busca destacar lo que está modelando, pero cuando es Miss debe ser ella misma, es decir, que su carisma y manera de ser es lo que debe sobresalir.

Solidaria

En septiembre de 2018, Flores hizo popular el hashtag #SOSpresospolíticos, después que publicara en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se mostró con la cabeza rapada, lo cual para ella fue un “pequeño gesto de solidaridad para mis hermanos presos políticos”.

La joven, originaria de Masaya, quien lucía una larga cabellera castaña, dijo a El Nuevo Diario que aunque el cabello es un elemento muy importante para las mujeres, también es importante transmitir a través de acciones concretas un mensaje de esperanza.

“Si logramos que alguien vea este acto y piense que no está solo y que hay esperanza, pues creo que sirvió de mucho. Despedirme de mi cabello hasta cierto punto fue liberador. Porque así como mi cabello un día va a crecer, sé que Nicaragua también se va a levantar”, declaró.

Respecto al cabello cortado, la beldad manifestó que aún lo conserva con la intención de donarlo a un niño con cáncer.