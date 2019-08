Efe/Reportajes



Un sistema operativo (en siglas “SO” u “OS” en inglés) es el programa que permite que un computador funcione. Es el que posibilita ejecutar cualquier tipo de aplicación. En el mercado el dominio lo tienen las diversas versiones de Windows, un producto de la empresa Microsoft. Le sigue de cerca MAC OSX, que con su última versión, la Leopard, acapara los elogios de la crítica. Sin embargo, los sistemas operativos de código abierto (que permiten a cualquier usuario experimentado crear su propia versión del programa gratis), basados en el sistema matriz Linux, ganan cada vez más prestigio.



Ante un panorama tal, tres jóvenes de Cataluña (España) decidieron dar un innovador paso adelante. La idea fue transportar el sistema operativo de la computadora a Internet. En la práctica, esto significa que un usuario puede acceder a su propio sistema operativo desde cualquier computador del mundo conectado a la Red. De esta forma, todos los archivos que se tratan y almacenan en programa pueden ser recuperados en cualquier lugar.





Programa libre

Al tratarse de un sistema de código abierto, sus impulsores (cuya media de edad sorprendentemente es de 20 años) ofrecen en su página web la documentación necesaria para que otros usuarios puedan ampliar las capacidades operativas de Eye OS. Se trata de que toda la comunidad internauta, mientras disfrute de las posibilidades del sistema, pueda contribuir a su crecimiento. A través de los foros especializados y de los encuentros de programadores, los usuarios intercambian experiencias, resuelven dudas e impulsan nuevas aplicaciones vinculadas al proyecto.



El objetivo de los ideólogos del proyecto es hacer del sistema operativo una utilidad virtual. En este proceso, los computadores o cualquier otro dispositivo informático se convierten en puertas de acceso a Internet. De esta forma, se camina hacia la plenitud del fenómeno llamado “Internet 2.0”, en el cual la red de redes se convierte en un medio dominado por sus usuarios y no por las empresas. Ya no dispondremos de un “PC” (siglas de “Computador Personal” en inglés), sino que el computador estará en la Red. Sólo será necesario tener una maquinaria de acceso a Internet que se adapte a nuestras necesidades.





Funcionamiento

Para utilizar Eye OS sólo hay que conectar con la página web de acceso (http://eyeos.info). Tras registrarnos en el servidor (sólo hay que escoger un nombre que nos identifique y una contraseña), se nos abrirá nuestro escritorio virtual, idéntico al de cualquier SO ordinario. Desde aquí, el programa nos permite redactar textos, consultar el correo electrónico, escuchar música, ver vídeos, jugar a pequeñas aventuras gráficas y almacenar cualquier fichero, entre otras cosas. En una evolución constante, los programadores desarrollan nuevas aplicaciones que podremos añadir al sistema operativo base. Sólo habrá que estar informado de los nuevos avances a través de la página http://www.eyeos.com.



La fortaleza de este proyecto se puede medir en cifras. En poco tiempo, el SO cuenta con más de 67,000 usuarios en todo el mundo. Sus aplicaciones están traducidas a 32 lenguas. Los foros de discusión acerca de los avances del programa están repletos de nuevas propuestas de mejora. Cada vez más usuarios ven con optimismo un futuro brillante para este nuevo concepto de sistema operativo libre, democrático y avanzado. Que tiemble Bill Gates.