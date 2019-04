Música nica con notas electrónicas

"Alpaca Beats Vol, 1." es el proyecto de música electrónica de Alex Cardenal, quien recopiló canciones de artistas nicaragüenses y creó algunos ritmos basados en los sonidos de sus grabaciones.

El artista manifestó que es un disco de remixes en dedicación a Nicaragua Libre. Además el albúm contiene cuatro temas y los invitados son Katia Cardenal, Perrozompopo, Elsa Basil y Clara Grun.

Las canciones son: Luna (feat. Katia Cardenal), basada en Luna del disco Sí Buscabas por Dúo Guardabarranco; Aire (feat. Perrozompopo), Basada en El Aire Vuelve al Aire de su disco Romper El Silencio; Fuego (feat. Clara Grun), basada en Fuego En Mi Agua de su disco El Arma Perfecta; Río (feat. Elsa Basil), basada en Perdida En El Río se su disco Crónica.

“Esta es una dedicación a mi país y los músicos que marcaron mi infancia creciendo en Nicaragua. Hacer el proyecto fue casi un viaje de regreso, me ayudó a mantener un pie cerca a Nicaragua cuando más lo necesitaba. Recordar todas las canciones con las que crecí y escuchar distintos discos de mi infancia para seleccionar las canciones adecuadas me hizo volver a la época donde todo parecía estar bien en Nicaragua dijo Cardenal.

Añadió que el hecho de que estos artistas con los que creció le hayan permitido experimentar con su música le ha ayudado a creer mucho en su trabajo y ha extendido su propósito como productor musical y creativo.

Alex es el hijo menor de la cantautora Katia Cardenal. Actualmente tiene 19 años y reside en Noruega. “Siempre me encanto escucharla de forma activa (música nicaragüense), de hecho tenía mi propia colección de discos nicaragüenses desde muy temprano edad. Tenía todos los CDs de la época en mi cuarto y los escuchaba todas las noches, aún recuerdo el reproductor Discman azul que ocupe toda mi infancia”, expresó.

Además explicó que a pesar de la época en la que pensó que la música no era para él logró tocar la guitarra y no hubo vuelta atrás, pronto comenzó a escribir canciones y a dedicarle más y más tiempo a la música hasta eventualmente hacerlo el entorno de su día a día.

Cardenal también relató que estuvo en la banda Alter Ego durante sus años de secundaria, donde pudo por primera vez expresar su pasión ante un público como cantante, guitarrista y compositor. Al pasar el tiempo fue entrando más y más y encontró una nueva pasión en la producción musical.

“He estado produciendo desde principios de 2018, un poco más de un año, y nunca antes me había sentido tan cerca de poder decir que encontré mi propósito y mi forma de contribuir al mundo. Siempre sigo cantando y escribiendo canciones pero últimamente me he dedicado a crear música electrónica y hace poco comencé a tocar en vivo con formato electrónico”, finalizó el artista.