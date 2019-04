Monroy & Sumernage grabará video en vivo

Este lunes 15 de abril Monroy & Sumernage realizará la grabación de su primer video musical en pizzería Rock Munchies con el apoyo de La Casa Maü Producciones. Josué Monroy, miembro de la banda invitó al público al evento para legue a cantar y disfrutar las canciones a ritmo de electro pop junto a DJ Luigi Bridge, Xoxo, entre otros artistas con un remix de canciones electrónicas.

“La gente que quiere irse vestido estilo Semana Santa con su gorrita los esperamos. Queremos grabar todas las sensaciones de las personas con nosotros, interactuar con el público. La grabación iniciara a las 7: 00 p. m. La entrada es totalmente gratis”, dijo Monroy.

Además expresó que será un concierto seguido y se hará énfasis en tres canciones: Caída Libre, Shenlon, y Dirty Night, el video de estas tres canciones se grabará, pero podrá escuchar más temas de la banda nicaragüense.

“La idea surge por he visto que a la gente le gusta la parte de intimidad con el artista, esa cercanía. No solamente verlo por video, sino agarrar esas sensaciones en persona y escuchar la música es lo más importante. Mucha gente está trabajando así a nivel latinoamericano, improvisado, con cámara no muy caras podes captar la energía del público”, destacó Monroy.

El disco

La banda nicaragüense realizó el 29 de marzo el lanzamiento de su cuarto trabajo discográfico llamado “El vuelo de la medusa” que está compuesto de siete canciones, las cuales han sido conocidas por el público de manera independiente.

Monroy manifestó que la banda se tomó alrededor de 2 años para elaborar el disco porque para hacerlo se necesita vivir cada canción y que ella vaya fluyendo, “que las personas involucradas la vayan sintiendo, para que sea honesta”, destacó el artista.

Por otro lado, señaló que los dos primeros temas musicales del albúm que presentaron públicamente fueron “El show de los vampiros” y “¿Qué hora es?”, luego se hizo un video de la canción llamada “7 vueltas al sol”, la cual se creó para el amigo del grupo Amahruc Arróliga (q.e.p.d). Posteriormente nació “En el ojo del huracán”, un sencillo que se estrenó hace un mes, este habla acerca de la crisis del 2018 a nivel político. También se elaboró una canción romanticona que se llama “Amor cliché”.