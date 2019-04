"La maldición de La Llorona" siembra terror en cines de Estados Unidos

La cinta de terror con sabor hispano "La maldición de La Llorona" es el estreno más destacado de una cartelera estadounidense sin grandes novedades y que mira de reojo al esperadísimo lanzamiento de "Avengers: Endgame", que tendrá lugar la próxima semana.

Linda Cardellini, Patricia Velásquez y Raymond Cruz encabezan el reparto de "La maldición de La Llorona", película dirigida por el debutante Michael Chaves y que se basa en el mito latino de La Llorona: una mujer errante condenada a vagar y lamentarse durante toda la eternidad por haber asesinado a sus hijos.

En el caso de "La maldición de La Llorona", esta historia se cuela en los años 70 de Los Ángeles cuando una trabajadora social (Cardellini) trata de ayudar a unos niños que parecen estar sufriendo abusos por parte de su madre (Velásquez).

Por su parte, Chrissy Metz, de la serie "This is Us", lidera el reparto de "Breakthrough", una película de inspiración religiosa similar a otras de este subgénero como "Miracles from Heaven" (2016) que han funcionado especialmente bien en zonas rurales y conservadoras de Estados Unidos.

Bajo la dirección de Roxann Dawson, "Breakthrough" se centra en una mujer convencida de que su hijo, que estuvo muy cerca de morir ahogado en un lago helado, se va a salvar.

Disneynature estrena este fin de semana "Penguins", un documental sobre un pingüino adelaida que, como otros millones de machos, trata de construir un nido adecuado, encontrar una pareja y formar una familia en la helada primavera antártica.

Este filme, que marca el décimo aniversario de Disneynature, cuenta con Alastair Fothergill y Jeff Wilson como realizadores, y con el actor Ed Helms, muy popular gracias a las alocadas películas de "The Hangover", como narrador.

Por último, la cineasta Julia Hart presenta el thriller sobrenatural e intimista "Fast Color", en el que participan actores como Gugu Mbatha-Raw, Lorraine Toussaint o David Strathairn.

Esta cinta, más emocional que espectacular, gira en torno a una mujer con extraordinarios poderes que regresa a casa y se reencuentra con su familia.