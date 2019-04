¿Cuáles lugares visitó Luisito Comunica en Nicaragua?

El youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, confesó que ha sido una gran decisión visitar Nicaragua por la cantidad de actividades que ha realizado en menos de una semana.

El “rey palomo” no solo ensalzó su viaje a la tierra de lagos y volcanes sino que acompañó su nombre de usuario en Twitter con una bandera de Nicaragua.

“En 5 días he visitado tres volcanes, dos playas, una cárcel abandonada, me deslicé sobre ceniza volcánica, navegué entre 365 islas, sentí el calor de un cráter, probé cosas exquisitas y he conocido a cientos de seguidores. Gran decisión haber venido a Nicaragua”, publicó en Twitter.

Las actividades de Luisito en el país son más de las que cuenta, porque se puede añadir que alardeó de la cerveza nacional, el aguardiente, el nacatamal, cacao y fritanga.

En León fue recibido como “santo” con una procesión de seguidores que lo mantuvo contento.También visitó el mercado Roberto Huembes, el Puerto Salvador Allende, Masaya y los volcanes Mombacho (Granada), Masaya y Cerro Negro.

Aún se desconoce en qué se van a enfocar sus videos, pero muchos usuarios le han pedido que cuente la crisis que sufre Nicaragua. Incluso, hace unos días lo invitaron a una marcha a lo que él respondió con mucha responsabilidad.

“Amigos de Nicaragua, sé que estos días son muy importantes. Estando aquí comprendo mejor esta situación de la que tanto se habla. No soy nadie para opinar; soy sólo un turista. Pero admiro a los que levantan la voz, y entiendo a los que prefieren no hacerlo. Mucha fuerza”, expresó Luisito en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.

Desde que dijo que visitaría Nicaragua, el mexicano recibió muchos comentarios de sus seguidores, que le pedían que mostrara la realidad que sufre Nicaragua, a un año de crisis socio política.

De hecho, el 23 de abril pasado, fue la primera vez que Luisito escribió la palabra Nicaragua en Twitter, donde envió el siguiente mensaje: “Admiro mucho la solidaridad que están mostrando las personas en Nicaragua. Son el claro ejemplo de que las inconformidades no se deben de quedar calladas. Hoy más que nunca lo han demostrado”.

El mexicano de 27 años cuenta con más de 23 millones de suscriptores en su canal de Youtube y es uno de los blogueros de viajes más importantes de Latinoamérica.