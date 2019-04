Luisito Comunica inspira a una embajadora de la OEA a visitar Nicaragua

La embajadora de Argentina en la OEA, Paula María Bertol, dijo que desea visitar Nicaragua, tras conocer la cantidad de actividades que realizó en este país el youtuber mexicano Luisito Comunica.

Bertol, quien en el Consejo Permanente de la OEA es una de las figuras más sobresalientes en el tema de la crisis de Nicaragua, reaccionó a un tuit de Luisito Comunica, diciendo que desea visitar muy pronto tierras pinoleras.

“Quiero ir muy pronto (a Nicaragua) y vivirlo personalmente. Lo mejor debe ser la calidez de su gente”, tuiteó la embajadora argentina, en respuesta a Luisito Comunica.

En la OEA, Bertol ha brindado respaldo a los nicaragüenses y ha sido una de las grandes impulsoras de resoluciones que demandan una solución pacífica a la crisis que se vive en este país centroamericano.

El “rey palomo”, como se conoce al youtuber mexicano, ha destacado en sus redes sociales su visita a Nicaragua y en su cuenta oficial de Twitter estos días ha acompañado su nombre de usuario con una bandera nicaragüense.

El youtuber se despidió este sábado de Nicaragua bailando en un avión el contagioso ritmo caribeño del “Palo de Mayo” y confesó que esa es la última recomendación que cumplirá en tierras pinoleras.

“En 5 días he visitado tres volcanes, dos playas, una cárcel abandonada, me deslicé sobre ceniza volcánica, navegué entre 365 islas, sentí el calor de un cráter, probé cosas exquisitas y he conocido a cientos de seguidores. Gran decisión haber venido a Nicaragua”, decía el tuit de Luisito Comunica que inspiró a Paula María Bertol a compartir su deseo de venir a este país.

¿Quién es Paula Bertol?

Paula Bertol inició su labor en la OEA en febrero de 2018. Desde el principio, cuando entregó sus cartas credenciales para comenzar con su trabajo en la organización, dejó claro cuáles serían sus objetivos.

Prometió “trabajar por el diálogo, la democracia y comunicación entre los estados miembros de la OEA”.

De hecho, cuando comenzó su labor diplomática abogó para que el continente americano tomara medidas más decisivas para ayudar a Venezuela.

Aunque su trabajo por Nicaragua ha sido muy importante, desde la diplomacia ha promovido resoluciones en la OEA que aboguen por el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.