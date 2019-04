Luisito Comunica: “En ningún otro país había visto tantos policías como en Nicaragua”

El youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, publicó este lunes el primer video sobre su gira a Nicaragua, en el que habla sobre el cierre del canal de 100% Noticias y la fuerte presencia policial que observó en el país.

En el trabajo audiovisual, el mexicano mostró tomas donde se observa a una camioneta de la policía en las afueras del edificio del canal de televisión 100% Noticias, clausurado en diciembre del año pasado, tras la captura de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

“El Gobierno actual (de Nicaragua) ha cerrado muchos medios de comunicación que no hablaban a su favor. Los cierran, los bloquean y han comprado a otros medios de comunicación para estar a su favor”, dijo el famoso youtuber mexicano.

La producción del mexicano describió la cantidad de policías que vio en el trayecto que hizo por Managua, destacando que sus acompañantes le pedían que bajara la cámara cuando se veían policías en el recorrido porque le podían quitar la cámara o borrar la grabación.

“Se ven policías por doquier, creo que en ningún otro país había visto tantos policías como en Nicaragua. En cada rotonda en que pasas hay patrullas y policías con armas grandes y largas. Hay demasiados retenes y grabar a un policía en Nicaragua no se puede”, explicó el youtuber.

El mexicano de 28 años, comentó que la razón por la que vino a Nicaragua fue por lo que se escuchaba en las noticias internacionales, “vine por mi cuenta a ver si esto era verdad y tengo que decir es verdad, en muchas partes lo es, no en otras”.

“Se siente muy latente la situación por la que actualmente están pasando, la gente es muy desconfiada, sientes que tienen un poco de miedo, miedo de que estés visitando su país y sacan teorías de porque estás ahí”, enfatizó el joven sobre la crisis en Nicaragua.

Luisito Comunica terminó su primer video sobre su gira a Nicaragua con un mensaje para el pueblo nicaragüense: “Gente de Nicaragua tienen un país hermoso, me la pasé excelente. No hay porqué estar con esa psicosis de que todo aquel que viene y todo lo que pasa aquí es por fines políticos”.

El youtuber, quien cuenta con más de 23 millones de suscriptores en su canal de Youtube y es uno de los blogueros de viajes más importantes de Latinoamérica, llegó al país el lunes 15 de abril.

Luisito le explicó a sus seguidores que el pueblo nicaragüense muestra descontento con acciones que ejerce el Gobierno de Nicaragua, y expuso como ejemplo de que había “gastos millonarios” para poner “Árboles de la vida”, pero no para reconstruir la antigua Catedral de Managua, destruida con el terremoto de 1972.

El youtuber comentó que por todos lados apreciaba letreros con propagandas, y que en lugares históricos y turísticos encontraba la bandera de Nicaragua y la bandera del partido de Gobierno.

“Mucha gente me ha dicho Luisito estate atento porque la ideología que se maneja en el país que estás visitando es una ideología similar a la de Venezuela, no lo sé, no lo manejo pero vi a Hugo Chávez en una rotonda y no sé qué opinar al respecto”, explicó el youtuber.

Luisito contó que por recomendaciones de cercanos esperó a subir el video hasta que salió de Nicaragua para evitar el descontento que pudiese existir con “personas equivocadas”.

El youtuber dejó claro que él mismo financia sus propios viajes y que en el caso de Nicaragua fue una inversión de sus empresas “Rey Palomo”.