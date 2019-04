¿Quién es Luisito Comunica y cuánto gana en Youtube?

Luisito Comunica, es el tercer youtuber más importante de México. Cuenta con un canal que tiene 23,266,926 suscriptores y 2,737,711,965 reproducciones.

Es un youtuber de viaje, quizás el más famoso en el idioma español. Se caracteriza por la forma espontánea en la que puede conectar conversación con las personas de los países que visita.

El mexicano ha realizado viajes a Nicaragua, Venezuela, Panamá, Perú, India, Japón, Ecuador, Tailandia, Turquía, Israel, Rusia, China, entre otros.

¿Cuándo nació Luisito Comunica?

Tiene la edad de 28 años, nació el 20 de marzo de 1991 en Puebla, México.

¿Cuál es el verdadero nombre de Luisito Comunica?

Su nombre de pila es Luis Arturo Villar Sudek.

¿Cuánto gana Luisito Comunica?

Una investigación del diario de México, Universal, reveló que Luisito Comunica es el youtuber mejor pagado de México. Tiene un salario de 4 millones de dólares anuales.

Según las estimaciones dadas por la herramienta de marketing digital Social Blade, en el último mes Luisito pudo llegar a ganar -tras obtener 96,680,700 millones de reproducciones en su canal- una cifra arriba de 24 mil dólares.

¿Cuando empezó Luisito Comunica a hacer vídeos?

El youtuber ha explicado en varias entrevistas que inició haciendo videos en el año 2007 con cover de música de pianos.

También ha dicho que disfrutaba haciendo videos audiovisuales para sus amigos y como tareas de la universidad; pasando por un largo proceso para incrementar su nivel su audiencia.

"Empecé haciendo videos para mis amigos y una que otra tarea de la universidad, ya eventualmente fui agarrando mi propio ritmo de trabajo. Vi una oportunidad en las redes sociales y la verdad ha crecido mucho, cada vez hay más audiencia", dijo en un medio peruano.

¿Cuándo inició el canal llamado Luisito Comunica?

Su canal de youtube que lo llevó a la fama mundial nació en el abril del año 2012.

¿Cómo se llama la línea de ropa de Luisito Comunica?

Se llama Rey Palomo, en referencia a una sobrenombre que él mismo inventó.

¿Qué estudios tiene Luisito Comunica?

Luisito entró a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pero no la terminó.

¿Cuántos lugares ha visitado Luisito Comunica?

El mexicano ha dicho no llevar la cuenta de la cantidad de países que ha visitado pero confiesa que son pocos. "La verdad es que llevo muy poquitos países. No he visitado ni la cuarta parte de todos los países que hay en el mundo. Es impresionante, pero trato de conocer lo más que se pueda", finalizó en una entrevista a un medio peruano.