Televidentes sorprendidos por escena sexual de Arya en “Game of Thrones”

Tras la escena de sexo entre Arya Stark y Gendry en el segundo episodio de la última temporada “Game of Thrones” muchos fanáticos lo primero que hicieron fue googlear la edad de Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya, según el portal de noticias CNN en español.

Además explicó que cuando empezó el rodaje de la serie en el 2011, la actriz tenía 11 años, por lo cual muchos televidentes la han visto crecer en la pantalla chica, pero aún tienen la imagen de ella como una menor de edad.

Asimismo destacó que las gráficas de Google Trends mostraron cómo el interés por Maisie Williams se disparó tras el capítulo transmitido este domingo en todo el mundo. Las búsquedas relacionadas con su edad tuvieron el mismo aumento, tanto en inglés como en español.

El portal noticioso subrayó que Maisie Williams acaba de cumplir 22 años, por lo tanto no es ilegal o inapropiado que ella participara en alguna escena de sexo en la serie.

Cabe señala que la escena sorprendió también a la actriz. En una entrevista a Entertainment Weekly ( EW) dijo que al principio pensó que era una broma porque los directores David Benioff y Dan Weiss han enviado guiones falsos a los actores para hacerles una broma.

“Al principio, pensé que era una broma”, dijo. “Yo estaba como: ‘Hey, buen chiste’. Y [los directores estaban] como, ‘No, no no hicimos lo de las bromas este año”. Y yo: Oh, ¡mierda!”.

CNN en español también detalló que Williams se enteró de la escena a través de su mejor amiga Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en la exitosa serie de HBO.

“Llamé a Maisie y le dije: ‘¿Ya lo has leído?'”, dijo Turner a EW. “Y ella dice: ‘Estoy a mitad del episodio uno’. Y yo le dije: Esta escena, esta página, léala. ¡Esto es increíble! Ella estaba muy feliz”.

Cuando llegaron a la mesa de lectura, Williams dijo que tenía algunos pensamientos sobre cómo su personaje iba a hacer la escena de sexo con el persona interpretado por Joe Dempsie.

“Llegué a la mesa de lectura y estoy leyendo la escena y pensé: ‘Oh, en realidad vamos a hacer esto. ¿Cuándo filmaré esto? Tengo que ir al gimnasio’. Toda una lista de cosas”, dijo Williams.

Añadió que los directores Benioff y Weiss le dijeron: “Puedes mostrar tanto o tan poco como quieras”.

“Así que me mantuve bastante en privado”, dijo Williams. “No creo que sea importante para Arya mostrar su cuerpo. No se trata realmente de esto. Y todos los demás ya lo han hecho en el programa, así que …”.