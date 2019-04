Series y películas por streaming se están adueñando de Brasil

El mercado de plataformas streaming como Netflix, HBO, Filmin o Amazon prime, que permiten la reproducción de series o películas, crecerá rápidamente en Brasil, por la oferta de contenidos que existe hoy en día, según un estudio divulgado este jueves en Río de Janeiro.

De acuerdo con la investigación, la calidad y la exclusividad de las producciones actuales son las que están abriendo las puertas para los nuevos consumidores en el gigante suramericano.

Actualmente, el 36% de los brasileños tiene en sus hogares un solo canal de streaming, pero, según el sondeo, un 65 % tiene la intención de contar, a corto plazo, con más de un servicio de esa plataforma en sus hogares.

El estudio, que fue realizado de forma online por Facebook Iq, en un universo de 10.758 personas, mostró que en el mercado actual un 20% de los brasileños tiene contratados al menos dos de estos servicios y otro 38% cuenta con suscripciones en más de tres canales de streaming.

El creciente interés de los brasileños va unido al consumo que han tenido de este tipo de plataformas, según explicó Renato Domingues, ejecutivo de Facebook Iq en el país, durante la presentación del estudio en el marco del Rio2C, el mayor evento de creatividad de América Latina que se lleva a cabo en la "ciudad maravillosa" y que se extenderá hasta el próximo domingo. "Entre más se conocen este tipo de canales y más se usan, más gustan en los consumidores", aseguró.

Cancelación

Por eso, el dinero que emplean los brasileños para acceder a sus series y películas favoritas no es problema, ya que el 59 % se siente bien al pagar por más de uno de estos servicios si recibe calidad y buena programación, dice el sondeo.

Sin embargo, no todos mantienen la fidelidad con este tipo de plataformas si la programación no les satisface y por eso la mayoría de los brasileños (59%) se dijo dispuesto a cancelar sus suscripciones si la programación no es la esperada.

Entre los problemas más comunes de los brasileños que cuentan con este tipo de servicios, el estudio identificó la falta de tiempo para ver las producciones y por eso un 95% de los usuarios quiere recibir más información sobre las series y películas para orientarse.