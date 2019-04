Charlize Theron ríe. Ese podría ser el eslogan de "Long Shot", una comedia romántica donde la actriz da rienda suelta a sus dotes para el género y en la que interpreta a una mujer con aspiraciones a la Casa Blanca, algo que, en su opinión, debería haber sido una realidad hace ya mucho tiempo.

"¿Que si estamos cerca de ver una mujer presidenta en EE.UU.? En realidad ya vamos tarde. Ya deberíamos haber tenido varias. Llegamos tarde a la fiesta", dijo la actriz sudafricana en un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

"Soy una gran simpatizante de los buenos políticos, de aquellos con una gran ética. Y apoyo especialmente a las mujeres que han demostrado ser revolucionarias en la política, pero yo no tengo el deseo o la pasión de involucrarme en algo así", afirmó la ganadora del Óscar por "Monster".

Cambios

Theron, cuya carrera se ha caracterizado casi siempre por sus papeles dramáticos o de acción, se lanza a la comedia pura y dura en "Long Shot", de estreno el 3 de mayo, acompañada por un especialista como Seth Rogen, que fue el principal motivo por el que la artista quiso participar en el proyecto.

"Quería trabajar con él, aunque no pensé que fuera a ocurrir realmente. Admiro absolutamente lo que hace, pero nunca he tenido ese tipo de oportunidades en mi carrera y las que he tenido no las vi adecuadas. Para ser completamente sincera, nunca pensé que haría una comedia romántica. No es lo mío", reconoció Theron.

"He hecho en el pasado otro tipo de comedias, mucho más oscuras", señaló la intérprete, en alusión a títulos como "Tully" o "Young Adult", pero en este caso, conectó "estupendamente" con Rogen y trabajaron durante cinco años en pulir el guion definitivo de la historia.

Roles

En la película, Theron encarna a Charlotte Field, una de las mujeres más influyentes del mundo, que sopesa la posibilidad de dejar su trabajo como secretaria de Estado para presentarse como candidata a la Presidencia de EE.UU. En ese momento se reencuentra con Fred Flarsky (Rogen), un periodista nada conformista al que cuidó cuando era niño.

Flarsky logra conquistarla con su idealismo y humor desinhibido, y Field decide contratarlo para escribir sus discursos de cara al público, lo que supone el comienzo de una relación que pasará por todo tipo de anécdotas y sucesos.

"Le dedicamos mucho esfuerzo para que la historia fuera oportuna y atemporal. Queríamos algo que se sintiera fresco, que se pueda ver en 20 años y la gente diga que ha envejecido bien", comentó Rogen.

"Como yo", apuntó entre risas Theron, de 43 años. "No como yo. Yo era más joven que ella cuando empezamos a desarrollar la película. La sobrepasé durante el transcurso del rodaje", continuó Rogen, de 36 años.

Los dos actores se implicaron mucho en el proyecto y ejercen como productores de la cinta, dirigida por Jonathan Levine.

Para Rogen fue un placer asumir un rol más secundario en una historia que se desarrolla en la primera línea política del país, donde generalmente las mujeres han sido relegadas a un segundo plano en la ficción.

"Hemos colocado a una mujer en una situación de poder y mi personaje ejerce como apoyo. Ayuda a la mujer que ama. No es un mensaje que abunde. De hecho, suele ser al revés, especialmente en esta temática", sostuvo Rogen, quien reconoció que la cinta se llamaba originalmente "Flarsky" y que decidieron cambiar el título porque la historia no gira en torno al personaje masculino.

Madre

Para Theron, el gancho fue elaborar "algo moderno y contemporáneo, con personajes que fueran cercanos a la gente". "Queríamos ponerles muchas complicaciones para que acabaran juntos", indicó la protagonista de "Mad Max: Fury Road" o "Atomic Blonde", quien se vio identificada con las dificultades de su personaje para conseguir que todas las piezas encajen en su vida.

"En la vida real soy como cualquier otra madre", afirmó la actriz, que tiene dos niñas afroamericanas adoptadas.

Y en cuanto a su trabajo, aseguró que todas las elecciones que toma le dan miedo. "Cada vez que empiezo un rodaje tengo la sensación de que me van a despedir. Y creo que tener ese miedo es bueno. No quiero ser complaciente en mi vida. Quiero retos. No busco comodidad. Necesito esa ansiedad y esa adrenalina cada mañana", finalizó.