Los Simpson, la serie de televisión animada de mayor duración de la historia, fue celebrada en el Festival de Cine de Tribeca, donde se conmemoró el 30 aniversario de uno de los shows más influyentes de EE.UU. y se revelaron algunos de sus secretos.

"Dibujé a Bart en cinco minutos en una servilleta, sí", confesó el creador de la serie, Matt Groening, que afirmó haber diseñado a los principales personajes de Los Simpson en un sofá mientras esperaba reunirse con James L Brooks, uno de los productores.

Sobre el escenario del teatro del neoyorquino Centro de Artes Escénicas de Tribeca, donde se celebró el evento, Groening y Brooks, junto con otros dos de los productores, Al Jean y Matt Selman, y Harry Shearer, que da voz a varios de los personajes, respondían a preguntas de la actriz Yeardley Smith, que interpreta a Lisa.

Lisa, la mejor

Fue ella una de las protagonistas de la noche, que no pudo evitar contener las lágrimas cuando se le preguntó qué había significado para ella haberle puesto voz a la hermana de Bart Simpson durante tres décadas.

"(Lisa) es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, y sería así también, aunque yo no la interpretara", dijo Smith visiblemente emocionada, que la describió como "polifacética, interesante, complicada y uno de los mejores personajes que se han creado nunca".

Smith confesó, además, que el doblaje de personajes de dibujos animados nunca fue algo que se planteó hacer profesionalmente y por lo tanto ni siquiera contaba con un manager para ello, pero los productores afirmaron que nunca dudaron de que ella sería la voz de Lisa.

En cuanto al futuro de la serie, el productor Al Jean afirmó que "las familias en EE.UU. cada vez tienen que enfrentarse a más problemas", algo que provee a los creadores de "material más que suficiente" para escribir nuevos episodios.

Trump

Los creadores, productores y actores afirmaron además que les gustaría en los próximos episodios poder incluir a personajes como el jugador de fútbol americano Sammie Coates, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a los actores Robert De Niro y Dwayne Johnson "The Rock", y al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Hacia Trump, precisamente, mostraron los participantes del panel su desaprobación en más de una ocasión, del que, entre otras cosas, afirmaron que les causa insomnio.

En el evento se proyectaron dos episodios que dieron oportunidad a los fans de comprobar los cambios que con el tiempo ha ido registrando el programa de televisión que se estrenó en la pequeña pantalla en 1989, ya que entre uno y otro pasaron cerca de dos décadas.

El primero fue "Marge vs. the Monorail" (Marge contra el monorraíl), el undécimo de la cuarta temporada y que fue emitido originalmente en 1993, y el segundo "The Day the Earth Stood Cool" (El día en que Springfield se enrolló), séptimo episodio de la temporada 24, emitido en 2012.

El Festival de Cine de Tribeca describe la satírica serie de dibujos animados como el centro de la cultura popular de EE.UU. y un fenómeno que ha influenciado los medios de comunicación y la política, al retratar de manera incisiva los aspectos ridículos de la sociedad estadounidense.