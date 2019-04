Tras sorprender al mundo y revolucionar las redes sociales con su primer sencillo “Kitipun”, el maestro Juan Luis Guerra anunció que lanzará su nueva y anticipada producción discográfica titulada “Literal” el próximo 31 de mayo, bajo el sello Universal Music Latin.

A través de la preorden del álbum, que ya está disponible para el público, se podrá obtener de manera inmediata la contagiosa bachata “Kitipun” y el segundo sencillo de “Literal”, titulado “Corazón enamorado.”

“Literal” cuenta con 11 temas bajo la composición, musicalización, arreglos y producción a cargo de Guerra y la co-producción de Janina Rosado. Juan Rizek, Roger Zayas, Adalgiza Pantaleón, mejor conocidos como 4.40, son los protagonistas de los coros junto a Guerra y Rosado. El decimosexto álbum estudio del ganador de tres GRAMMY y 21 Latin GRAMMY fue grabado entre su estudio en República Dominicana y el mítico Abbey Road Studio en Londres, Inglaterra.

La admirada carrera artística de Guerra y su invalorable contribución a la música Latina en el mundo fueron reconocidas el pasado jueves con la entrega del “Premio a la Trayectoria Artística”, durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2019.

Al recibir el premio, presentado por el galardonado artista Juanes, Guerra expresó: “ante todo agradecer a Billboard por este reconocimiento por mis 35 años de carrera. Lo recibo con un cariño muy especial ya que viene de las manos de mi querido hermano Juanes. Tengo a muchas personas que agradecer, sin ellos no hubiese sido posible mi carrera, a mi querida esposa Nora, quien me inspira todas las cancioncitas de amor, a mis hijos Jean Gabriel y Paulina, mi manager Amarilys Germán, a mi familia de 4.40, a todo mi personal, a mi disquera Universal y a mi primera casa disquera Karen Records. A mi querida República Dominicana, muchas gracias por el apoyo, a todos los fans que me muestran tanto cariño y sobre todo a Jesús, mi señor y salvador, ya que todas mis bachatas y merengues el me los provee, muchas gracias, bendiciones.”

Gira

Las buenas noticias no paran aquí, Guerra no sólo estará estrenando álbum, también se estará presentando junto a su banda 4.40 en los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos con su nueva gira internacional “Literal,” a partir del próximo mes de septiembre.

El autor e intérprete de clásicos como “La bilirrubina,” “Ojalá que llueva café,” “Visa para un sueño,” “Las avispas,” “El Niágara en bicicleta,” entre muchos otros, presentará su nuevo concierto en vivo, el cual incluirá todos sus éxitos más los temas incluídos en LITERAL.

El 26 de septiembre iniciará la gira en Boston y la concluirá el 27 de octubre en Florida, tras haber recorrido seis escenarios. Universal anunció que los tickets ya están a la venta para cada uno de los conciertos.