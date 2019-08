“Treasure”, líder de taquilla en EU y Canadá

AFP

El filme de aventuras “National Treasure: Book of Secrets”, protagonizado por Nicolas Cage, se mantuvo a la cabeza de la taquilla norteamericana el fin de semana, según cifras provisionales.



La secuela de la película “National Treasure”, de 2004, en la que el arqueólogo Benjamin Franklin Gates debe aclarar un misterio en torno al asesinato del presidente Abraham Lincoln, recaudó 35.6 millones de dólares entre el pasado viernes y domingo en Estados Unidos y Canadá.



En segundo lugar se ubicó la navideña “Alvin and the Chipmunks”, una cinta de animación sobre tres ardillas, la que recogió 30 millones de dólares, según la empresa especializada Exhibitor Relaciones.



“I Am Legend”, el filme de ciencia ficción en el que Will Smith personifica a un científico que podría ser el último hombre sobre la Tierra e intenta acabar con un virus que devasta el planeta, se colocó tercero, con 27.5 millones de dólares este fin de semana, alcanzando un total de 194.6 millones en tres semanas de exhibición.



Cuarta quedó “Charlie Wilson’s War”, con Tom Hanks y Julia Roberts, que cosechó 11.7 millones de dólares, dejando en quinta posición a “Juno”, una comedia sobre un adolescente embarazado que busca padres adoptivos para su bebé, con 10.3 millones.



“Aliens vs. Predator: Réquiem” debutó esta semana en sexto lugar, con 10 millones de dólares, seguido “The Water Horse: Legend of the Deep” (9,2 millones) y “PS. I love you”, una comedia romántica con Hillary Swank (9,1 millones).



“Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, donde Johnny Depp vuelve a la pantalla de la mano de Tim Burton, se ubicó en la novena posición (ocho millones), mientras la comedia de Walt Disney “Enchanted”, que mezcla animación y personajes reales, quedó décima, con 4.35 millones.



En total, la recaudación de taquilla durante el fin de semana de Navidad superó las cifras del año pasado en un 17%.