La esperada nueva película del director estadounidense Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" competirá en el Festival de cine de Cannes, anunciaron este jueves los organizadores, tras dudas iniciales al respecto.

Cabe señalar que los organizadores del Festival de Cannes añadieron otras siete películas al cartel de esta edición, pero que no estarán en liza por la Palma de Oro. Entre ellas "Lux Aeterna", del realizador argentino Gaspar Noé, que será exhibida en la sección "Sesión de medianoche"; "Chicuarotes", el segundo largometraje dirigido por el actor mexicano Gael García Bernal, y "La cordillera de los sueños", del veterano director chileno Patricio Guzmán.

La película de Tarantino, en la que actúan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, competirá contra los filmes de Pedro Almodovar, Ken Loach y Terrence Malick por la deseada Palma de Oro en el festival que comenzará el 14 de mayo en el sur de Francia.

Argumento

Uno de los acontecimientos cinematográficos más esperados de 2019, "Once Upon a Time... in Hollywood", de una duración anunciada de 2 horas 45 minutos, recrea Los Angeles de 1969 a través de una estrella de televisión y su doble. Noveno film del director estadounidense, un habitual de Cannes, se proyectará en el festival 25 años después de la presentación de "Pulp Fiction", Palma de Oro en 1994.

"Temíamos que el film no estuviera listo", dijo el director del festival Thierry Fremaux, añadiendo que Tarantino lo había acabado finalmente a tiempo tras pasar cuatro meses seguidos trabajando en la edición.

"Su película es una carta de amor al Hollywood de su infancia, un viaje musical a 1969, y una oda al cine en su totalidad", añadió Fremaux sobre la obra. En marzo, Tarantino y Sony mostraron el tráiler del filme “Once Upon a Time in Hollywood".