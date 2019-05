Guns N' Roses demanda a cervecería por usar su nombre

La banda Guns N' Roses demanda a un fabricante de cerveza de Colorado por denominar a una de sus variedades "Guns N' Rose", alegando que esa violación al uso de su marca le ha causado un "daño irreparable".

La cerveza, calificada como rosé en referencia al vino, es elaborada por Oskar Blues Brewery, parte del Canarchy Craft Brewing Collective en el estado ubicado en el oeste de Estados Unidos.

En su demanda presentada el jueves en el tribunal federal de Los Ángeles, la banda, que busca una reparación por daños y costos legales, acusa a la cervecería de vender productos que "intencionalmente comercializan con el buen nombre, el prestigio y la fama de GNR sin la aprobación, licencia o consentimiento de GNR".

"Como resultado directo y cercano de los actos ilícitos del demandado, GNR ha sufrido y sigue sufriendo y/o es probable que sufra daños en sus marcas comerciales, reputación comercial y buen nombre", se lee en la queja.

Los demandantes sostienen que la cervecería está implicando falsamente una conexión con la banda al usar un juego de palabras para comercializar su cerveza, que según Guns N 'Roses se ha vendido desde 2018 en lata y barril.

La fábrica de cerveza Oskar Blues no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP.

El grupo, autor de himnos como "Welcome to the Jungle" y "Sweet Child O' Mine", reinó en la escena del "Hard Rock" desde 1987 hasta 1993 y vendió cerca de 100 millones de discos con su potente mezcla de Metal y Punk Nihilista.

El último álbum con material original de los Guns N' Roses salió en 1994 y hasta ahora, Rose es el único miembro original que sigue en el grupo, que se formó en Los Ángeles en 1985.