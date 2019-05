Tarantino, Malick, Ken Loach...los veteranos dominan Cannes

En apenas tres días comienza una nueva edición del Festival de Cannes (Francia) y en este caso la veteranía predomina una competición en la que se podrán ver los últimos trabajos de nombres más que consagrados, como Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach o los hermanos Dardenne.

Hasta hace unos días no se confirmó que la esperadísima "Once Upon a Time in Hollywood", de Tarantino, competirá por la Palma de Oro, un premio que ya conquistó hace 25 años con "Pulp Fiction".

Y quizás por superstición y ya que aquel 1994 a Tarantino le salió una jugada perfecta, en esta edición repite día de estreno para su nuevo trabajo, el 21 de mayo. Una jornada que se espera llena de glamour aunque solo asistan la mitad de los actores que participan en la película: Margot Robbie, James Marsden, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino o Kurt Russell.

Sin olvidar que fue el último trabajo del recientemente fallecido Luke Perry y que la película se sitúa en el Hollywood de 1969, con los terroríficos asesinatos de Charles Manson como telón de fondo.

El espectáculo está más que servido. Pero para hacerse con su segunda Palma de Oro, el estadounidense tendrá que batir a rivales de altura, entre ellos su compatriota Terrence Malick, el esquivo y genial director, que también tiene en su haber el máximo premio de Cannes, por "The Tree of Life" (2011).

En esta ocasión llega al festival francés con "A Hidden Life", que se centra en el austríaco Franz Jägerstätter, objetor de conciencia que se niega a luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Muy diferente a las historias sociales que presentaran otros dos veteranos y laureados realizadores que cuentan no con una, sino con dos Palmas de Oro en su haber: el británico Ken Loach y los belgas hermanos Dardenne, que competirán con "Sorry We Missed You" y "Le jeune Ahmed", respectivamente.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el de Jim Jarmusch, que llegará con una historia de zombies, "The Dead Don't Die", con otro reparto muy holywoodiense, que incluye a Adam Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Selena Gómez, Tilda Swinton o Steve Buscemi.

Será además el filme encargado de inaugurar la 72 edición de Cannes y la competición oficial, que tendrá también al español Pedro Almodóvar, en su sexto intento por conseguir la Palma de Oro, con "Dolor y Gloria", una historia con tintes autobiográficos protagonizada por Antonio Banderas.

Tampoco la tiene el canadiense Xavier Dolan, uno de los niños mimados de Cannes, que a sus 30 años compite, también por sexta vez, con "Matthias et Maxime". Una competición en la que se podrán ver los últimos trabajos de Marco Bellochio, Arnaud Desplechin, Bong Joon Ho, Abdellatif Kechiche o el brasileño Kleber Mendonça.

Pero fuera de competición también habrá citas muy interesantes, como el estreno de la biografía de Elton John, "Rocketman", un filme dirigido por Dexter Fletcher que llega tras el éxito del "Bohemian Rhapsody" dedicado a Freddy Mercury y Queen.

Taron Egerton interpretará al cantante inglés en una historia que cuenta además con Richard Madden, Bryce Dallas Howard o Jamie Bell. El documental a Maradona de Asif Kapadia, que ya se ha ocupado de otras figuras de la talla de Ayrton Senna o Amy Winehouse, es otra de las citas más esperadas del festival.

Junto a la serie del siempre polémico Nicolas Winding Refn, que presentará los capítulos 4 y 5 de "Too old to die young - north of hollywood, west of hell". Además el realizador danés participará en una clase magistral en Cannes en la que explicará las diferencias de hacer cine para la gran pantalla o series para la televisión.

Otras clases magistrales estarán a cargo de Robert Rodríguez, de Sylvester Stallone o de uno de los actores míticos del cine francés, Alain Delon, que además recibirá la Palma de Oro de honor de esta edición.