Con show, tarima y banda nueva llega a Nicaragua el cantante colombiano Manuel Turizo, que desde ya está preparando todo para lucirse en el concierto que dará este próximo mes de junio.

Turizo, reconocido por su hit “Una Lady Como Tú” confesó a El Nuevo Diario que estrenará su gira mundial en nuestro país y además adelantó que estrenará desde músicos hasta el montaje total del show. “El show que vamos a ir a hacer (a Nicaragua) es completamente nuevo. Tenemos tarima nueva, banda nueva”, dijo Manuel Turizo.

El concierto de Turizo es parte de la gira mundial de su nuevo disco “ADN” y se llevará a cabo el 7 de junio en el tercer piso de Metrocentro.

“En Nicaragua se estrena la gira con banda nueva, con todos los accesorios nuevos. Este año es como que empezáramos nuevamente”, recalcó el artista de 19 años de edad.

El primer promocional de Turizo, “Una Lady Como Tú”, se convirtió en un hit famoso que ya supera los mil millones de vistas en Youtube. No obstante, el artista es reconocido por sus temas: Sola, Culpable y Esperándote.

Turizo ha hecho colaboraciones con artistas como: Ozuna, en “Vaina loca”; Piso 21, en “Déjala que Vuelva”, Thalía y “Princesa”, Valentino, “Bésame”, Juan Magán, “Déjate Llevar”, y con Belinda “Snova y B-Case”.

Precios favorables

Las entradas para el concierto de Manuel Turizo en Nicaragua tendrán un costo especial en pre venta, que se realizará del 9 al 29 de mayo. Preferencial $26, VIP $40 y Party Pit $52. A partir del 30 de mayo tendrán un costo de: Preferencial $30, VIP $45 y Party Pit $60.

“No se lo pueden perder, hemos puesto mucho trabajo en esto para darles el mejor show… Vamos a cantar todos los éxitos con Nicaragua. No se van a arrepentir”, este es el mensaje que Manuel Turizo envía a Nicaragua.

Canta sus experiencias

Manuel Turizo confiesa que pese a que es originario de Colombia, la tierra del vallenato, lo suyo es la música del género urbano. “En el siglo XXI el reggaetón ha sido lo que ha comandado, desde que yo nací crecí asociado con esta música (género urbano) y por gusto, y por registro de mis años me sale espontáneamente”, expresó.

A pesar de lo característico del género, Turizo se distingue por tener una letra romántica. “Son distintas, porque yo creo que se puede hablar de manera distinta, cada quien tiene su estilo”, dice.

“Mi música es distinta, mi vida fue distinta, yo no crecí en la calle, crecí en mi casa, tuve una buena educación, gracias a Dios entonces hablo acerca de lo que he vivido y lo que me gusta. Prefiero dar a conocer cosas positivas y no negativas”, señaló en esta entrevista.

Manuel Turizo asegura que el éxito que ha logrado a su corta edad (19 años) es “un compromiso muy grande, un sueño que la gente me cumplió a corta edad”.

Una carrera en la que sin duda el apoyo de su hermano mayor, Julian Turizo, ha sido clave. “Ha sido uno de los regalos más fundamentales”, dice el artista. “Cuando un hermano te crítica no es de malas, es para sacar lo mejor de ti”, confesó.

Manuel Turizo continuará su gira mundial por Europa (Alemania, Suiza, España, Italia, Inglaterra, Bélgica).