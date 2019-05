El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, asistió al Teatro Nacional de Costa Rica la noche de este lunes, 13 de mayo, para participar en la inauguración oficial de Centroamérica Cuenta (CAC), evento en el que confesó que aspiraba a ser escritor y que uno de sus sueños era hacer una gran feria del libro, anhelo que vio cumplido con la realización de este festival literario en su país.

“Gracias don Sergio (Ramírez) y a su esposa. Muchas gracias a toda la organización que ha hecho esto posible, gracias por hacer cumplir un sueño que se veía remoto. Siéntanse en su casa en Costa Rica, sean bienvenidos”, dijo el mandatario en su intervención.

Asimismo, se sinceró al compartir: “frente a ustedes tienen a una persona que, quienes me conocen bien saben que de joven nunca dije aspiro a ser presidente, pero quienes me conocen en verdad saben que dije quiero ser escritor, y con ese anhelo es que hoy a los escritores y escritoras que nos visitan les doy la bienvenida, porque es un sentimiento de admiración por lo que hacen, eso es lo que tengo, incluso me pongo nervioso ante ellos”.

Asimismo, dijo que si años atrás le hubieran planteado que iba a ser presidente, una de las cosas primeras que hubiera hecho es pensar cómo se haría la feria del libro, porque él estaba muy involucrado en esa “maravillosa actividad de escribir, de compartir con los jóvenes que en aquel momento escribíamos en Costa Rica y de estar investigando, compartiendo textos y criticándonos bastante, pero en buena lid. Hubiera dicho que íbamos a hacer una gran feria del libro”.

No dudó en acoger CAC

Además, aludió que uno no escoge el tiempo ni las circunstancias en las que le toca gobernar, pero sí elige cómo estará el país después que gobierne.

“Desde esta posición ciertamente y en la posición de la política, expuesto frente a quienes hacen literatura, uno se reviste de cierta fragilidad, porque quien lleva adelante el oficio de escribir, también ve con cierto recelo a quien lleva adelante el oficio del poder, y sé que en estas condiciones es que me presento esta vez aquí”, prosiguió.

A manera de anécdota, el presidente Alvarado relató que cuando Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, entró a su despacho y le dijo tímidamente “don Sergio Ramírez me habló y dice que está considerando hacer Centroamérica Cuenta en Costa Rica”. Él le respondió que sí de forma directa, porque asegura que “fue un pensamiento así, no hubo más ciencia”, sin embargo, confesó que “cuando Sylvie y don Sergio (Ramírez) me trajeron el programa para la feria y la actividad, me sentí muy conmovido y feliz, era como una mezcla de gran felicidad y una pequeña dosis de no sé qué, porque a la larga esa feria del libro que yo había deseado construir en el tiempo ideal estaba ahí. Al ver ese programa tan completo, con personas de todas partes del mundo, personas muchas de las que admiro por lo que han producido, sentí alegría porque se estaba concretando esa gran feria del libro que yo habría ambicionado”.

Pluralidad

Alvarado también resaltó que Centroamérica Cuenta es el gran del pluralismo, “desde la libertad del acto de escribir, el acto que califico como el probablemente más íntimo entre humanos, porque es la comunicación entre dos mentes que trasciende en el tiempo y es así como Aristóteles y Esopo, desde sus tiempos nos siguen hablando hoy y cómo nosotros nos proyectamos a un presente y a un futuro”.

Agradeció a los países amigos que apoyaron la realización de CAC, así como al Ministerio de Cultura y Juventud, a los organizadores y a la gente de la Cámara del Libro.

“Para Costa Rica, para Centroamérica y para la literatura esta es una gran ocasión y es una forma de celebrar lo que nos une en la diversidad, el respeto y el pluralismo, y que nos evoque un presente y un mañana mejor para nuestros pueblos. Muchas gracias a toda la organización que ha hecho esto posible, gracias por hacer cumplir un sueño que se veía remoto”, concluyó el mandatario costarricense