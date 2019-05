Desde el 25 de abril de 2019, la estrella del pop Taylor Swift, rompe esquemas con su nuevo single, Me!, canción que hace a dúo con Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco, la cual acumula en menos de un mes casi 165 millones de vistas en youtube.

Según nota de prensa emitida por Universal Music, en el caso particular de Nicaragua, la canción ha logrado posicionarse en número 1 por segunda semana consecutiva en el chart general de radios, además, se mantiene en la posición número 1 en las listas anglo de radios de Centroamérica. Asimismo, informan que este sencillo también llegó a la posición #1 en la plataforma de Itunes Songs y Itunes Video el día de su estreno.

ME! constituye el primer lanzamiento inédito de la joven estrella estadounidense desde el lanzamiento en 2017 de su sexto y más reciente álbum de estudio, “Reputation”. Swift declaró en una entrevista concedida a la cadena ABC: “Con una canción pop tenemos la capacidad de incrustar una melodía en la cabeza de la gente y queríamos que esta fuese de las que les hace sentir mejor consigo mismos”.

Brendon Urie es un cantante conocido por su amplia tesitura vocal, su último trabajo con el proyecto personal de Panic At The Disco! constituye el disco "Pray For The Wicked" (2018). Swift y Urie por primera vez trabajan juntos y lo hacen de gran manera, con un single que a todas luces ha resultado exitoso.

El video

Una serpiente que se desintegra para convertirse en mariposas de colores es la imagen con la que abre el videoclip de Me! que luego, con un fundido encadenado, pasa a una habitación en la que Taylor Swift y Brendon Urie, vestidos con ropa bastante clásica, simulan ser una pareja que discute hasta que Swift abandona la habitación y de pronto empieza a cantar.

En la letra, Swift se reconoce como difícil e inmadura pero asegura que nadie amará a Urie como ella y él responde con los mismos versos y coinciden al cantar “nadie va a amarte como yo”.

Los recursos del videoclip son fantasiosos, predominan el rosa, las mariposas de colores y seres alados al estilo de ángeles. En ciertos pasajes nos transporta a películas clásicas como Mary Poppins cuando todos vuelan con sus sombrillas y también a cintas como Charly y la fábrica de chocolates.