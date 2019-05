"Juego de Tronos" podría tener un final diferente al de la serie

El escritor estadounidense George R.R. Martin dio a entender que podría elegir en los dos últimos libros de su saga un final diferente al de la serie televisiva "Juego de Tronos".

Tras publicar entre 1996 y 2011 cinco tomos de la serie de novelas "Canción de hielo y fuego", en las cuales se basa "Juego de Tronos", el escritor dejó de escribir.

El sexto libro, "Vientos de invierno", está aún en proceso de escritura, recordó el autor en un mensaje publicado el lunes de noche en su blog. Martin prevé asimismo un séptimo volumen, "Sueño de primavera".

A falta de material literario, los guionistas de la serie "Juego de Tronos" debieron concebir ellos mismos el final, siguiendo las indicaciones de Martin.

"¿Cómo va a terminar" la serie novelesca?, escribió Martin, que vive en Santa Fe, Nuevo México. "¿Igual que la serie? ¿Con un final diferente? Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí".

"¿El libro o la serie, cuál será el 'verdadero' final?", preguntó. "Es una pregunta idiota. ¿Cuántos hijos tuvo Scarlett O'Hara?", dijo en referencia al filme "Lo que el viento se llevó", cuya heroína tuvo varios hijos en la novela pero uno solo en la película.

"¿Qué les parece esto? Lo escribiré. Ustedes lo leerán. Y ahí todo el mundo podrá tener su opinión y debatir por internet", dijo el escritor de 70 años.

El fin de la serie televisiva dejó frustrados a cientos de miles de fans de "GoT", que reprochan a los autores haber hecho a las apuradas los últimos episodios.

Una petición lanzada en el sitio Change.org reclama que se vuelva a hacer la octava temporada "con guionistas competentes". El martes había conseguido cerca de 1.4 millones de firmas.

En su blog, George R.R. Martin dice que colabora actualmente con HBO, el canal que difunde "Juego de Tronos", en cinco nuevas series.

También trabaja en dos proyectos con Hulu, la nueva plataforma de Disney para todo lo que no sea destinado a los niños y las familias, así como con una serie en el canal de cable History.