Ricardo Montaner estrena nuevo disco llamado "Montaner"

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner saca al mercado este viernes su vigésimo cuarto disco, titulado "Montaner" y creado para recordar "a la gente lo rico que es bailar pegao", según dice en una entrevista con Efe.

"Este álbum está hecho a propósito para el reencuentro de la pareja, que la gente entienda qué es eso de bailar en un ladrillo y que eso del romanticismo es algo hermoso y que no está demás invitar a tu pareja a salir a bailar, o poner el volumen alto para bailar en un rinconcito o en cualquier parte de tu casa", indica Montaner.

A sus 61 años y con la experiencia de casi cuatro décadas sobre los escenarios, Montaner no cree en las reinvenciones, sino en la evolución del artista. En una entrevista realizada en el restaurante que posee en Miami Beach, aseguró que su estilo musical se ha nutrido "orgánicamente" con los sonidos que se escuchan en su casa, que es el punto de encuentro de productores, compositores y artistas.

Ese fue el ambiente que incorporó al disco, para el que rompió con su tradición de producir y componer en solitario, o acompañado por un solo colaborador. "Por primera vez invité a siete u ocho productores y compositores", contó.

"Todos tenemos en común el amor por la música y me ayudaron a mantener la esencia de mi origen y pude vestir las baladas con estas atmósferas que las hacen más actuales". Entre ellos estuvieron su el puertorriqueño Tainy, quien ha trabajado con Wisin y Yandel, Arcángel y Shakira, y sus hijos Mau y Ricky, con quienes grabó el tema "Una canción para el despecho", coproducida con ellos.

También su futuro yerno, el colombiano Camilo Echeverry, que fue otro de los productores. Camilo había revelado a Efe que "trabajar con el suegro no fue nada fácil". Montaner dice que Echeverry "estaba más asustado por el suegro que por el artista, estaba asustado de sugerir cosas al principio hasta que agarró confianza".

Por el contrario, con sus dos hijos menores Montaner dice que han trabajado juntos prácticamente "desde que nacieron". En concreto recordó que les produjo sus dos primeros discos. "No hay problema ni ninguna brecha. Con ellos trabajar es muy fluido".

En el disco, donde se mezclan las baladas tradicionales de Montaner, con el son cubano en "Lo más lindo de mi vida", la base de R&B en partes de "Te adoraré" y "Madrugada", el reguetón y ciertos toques de jazz contemporáneo y percusión afrocaribeña.

También hay una colaboración con Farruko titulada "Vasito de agua" El cantautor nacido en Argentina y criado en Venezuela ya ha sacado al mercado dos sencillos de su nuevo disco. "No me hagas daño" y "¿Qué vas a hacer?" han logrado colarse en las listas de las más escuchadas en América Latina, pero el mayor revuelo lo causaron los protagonistas de sus vídeos.

El artista urbano colombiano J Balvin y la cantante argentina Lali actúan en "¿Qué vas a hacer?", mientras que el reguetonero boricua Nicky Jam es la estrella de "No me hagas daño". Su presencia en los vídeos ha sorprendido, pues no se trata de colaboraciones musicales con ellos. "Los dos son como de la familia", contó Montaner. "No es una excepción o una rareza que vayan a casa o coincidir con ellos en el estudio".

La idea de incorporar a Balvin nació de un vídeo casero que vio del reguetonero colombiano bailando el tema. Cuando salió en YouTube, Nicky Jam le dijo durante un asado que él también quería hacer uno.

La emoción de Montaner por su música desaparece cuando se toca el tema de Venezuela, en particular la situación de Maracaibo, la ciudad a la que llegó a los siete años y considera suya.

"Es motivo de llanto para mí", reconoció con tristeza en la cara. "La verdad es que es doloroso, para comenzar el Zulia es generador de toda esas riquezas que han sido mal administradas, robadas, destrozadas, como quieras llamarle y es quien más ha pagado los platos rotos", afirmó.

El estado de Zulia concentra la mayor riqueza petrolera en el país suramericano y se ha convertido en el epicentro de la crisis de electricidad, agua y gasolina. "!Qué más quisiera yo un día despertar y que toda esa calamidad haya terminado!", concluyó.