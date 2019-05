Christian Estrada es el nombre de la manzana de la discordia que fracturó la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, desde hace varias semanas.

Estrada es el exnovio de Frida y según la prensa rosa, ambos se conocieron gracias a que los diseñadores de Alejandra son hermanos de él. En realidad, la ruptura sería una más si la jovencita no hubiese empezado a acusar a la cantante de sostener una relación con su ex.

Los señalamientos de Frida Sofía, que además ha estado provocando conflicto con su prima, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y ni la tía Sylvia Pasquel ha escapado de su furia, pues ella tuvo una hija con su expadrastro, Fernando Frade, es decir, el ex de Silvia Pinal. Sin embargo, la que fue atacada sin piedad fue Alejandra, sobre todo el 10 de mayo, el día de las madres en México.

En esa fecha que se supone es especial para que los hijos honren a sus madres y agradezcan por el amor y los cuidados que les han procurado, Frida Sofía, quien radica en Miami, con un mensaje bastante fuerte dio a entender que su madre es tóxica y además escribió: "Si hubiera podido elegir nacer, no nazco".

Negación

Alejandra Guzmán se encuentra de gira en Estados Unidos y ahí la han captado varias veces con su exyerno. Hace una semana salieron juntos de un ensayo y al ver la cámara del programa Suelta la Sopa se regresaron, por lo que su actitud lejos de favorecerles, levantó más sospechas.

Y la cosa se puso más candente cuando la revista TVNotas entrevistó a Frida Sofía y la explosiva joven dijo: "Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses, por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible".

Por su parte, el codiciado galán ha negado por completo que la relación con Alejandra Guzmán tenga un tono sentimental. "No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán; a ella, al igual que a ustedes, les expreso todo mi respeto", manifestó el joven, que también señaló que sostienen amistad por sus hermanos que son los diseñadores de la Guzmán.