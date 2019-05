Enrique Peña Nieto acudió a la boda de la hija del abogado Juan Collado, del brazo de la modelo Tania Ruiz Eichelmann, señalada de ser la responsable del divorcio entre el expresidente de México y la actriz Angélica Rivera.

Aunque Ruiz Eichelmann negó rotundamente que tuviera alguna relación cercana con Peña Nieto, con el pasar del tiempo se está demostrando que el rumor popular tenía absoluta razón, lo que se ha confirmado con las fotografías que están circulando e incluso posaron junto al cantante español Julio Iglesias.

Cabe señalar que el romance debe tener ya varios meses, pues recién salido de la presidencia, Peña Nieto fue visto con la modelo de 31 años, en Europa, aunque ella se dio a la tarea que no tenían nada, que todo era especulación.

La joven beldad es empresaria y blogger, tiene una niña de cuatro años, la cual procreó con el importante empresario Bobby Domínguez.

“El amor incondicional solo le interesa darse y expandirse. No necesita nada a cambio. No permitas que nada ni nadie externo te mueva de tu centro. Cómo estás conectado a tu centro y a la fuente? Habla bien. Haz el bien y piensa bien”, escribió en su Instagram.

Consejos

El Instagram de Tania Ruiz Eichelman está lleno de reflexiones amorosas que levantan la sospecha de que están dedicadas al exmandatario mexicano.

Ella tiene su propia marca de ropa, KUK, y de lentes que llama locochones, porque tienen las formas más insólitas y chic a la vez que podamos imaginarnos.

En su Instagram, aprovecha para dar consejos a sus seguidores, sobre todo sobre las relaciones de pareja. “No sean posesivos, porque lo peor en una relación es prohibir a una persona hacer las cosas. Querer y amar no es poseerSi no hay confianza no hay nada, si cambias a una persona vas a amar en ella tu propio reflejo porque ya la hiciste como tú querías que fuera. El pasado ya no existe, ya ni lo puedes cambiar, de aquí para adelante, si vas a perdonar a alguien no debes sacarle las cosas del pasado, porque si no no es perdón”, apunta.

Se espera que con esta aparición en público, Peña Nieto y Ruiz Eichelman estén próximos a reconocer oficialmente su romance.